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La lluvia llega a los 29.6mm

Es el registro de la hora 15 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

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La jornada de hoy en la ciudad cabecera del distrito de Nueve de Julio está marcada por  lluvias que continuarán durante las próximas horas, según informó la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a Cadena Nueve.

La precipitación alcanzó un total de 29,5 mm desde el inicio del fenómeno. Es el registró  de las 15:00 horas.

El SMN mantiene alerta amarilla para la zona y para un sector de la provincia de Buenos Aires, lo que indica que, aunque no se esperan fenómenos extremos, la población debe extremar precauciones ante posibles inconvenientes provocados por el agua acumulada.

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