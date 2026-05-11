Daniel Stadnik impulsa junto a 70 Intendentes un fondo con retenciones para reconstruir caminos rurales: “Con la tasa vial ya no alcanza”

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El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, anunció una iniciativa que podría generar un fuerte impacto en el interior productivo bonaerense: la creación de un fondo específico para la reconstrucción de caminos rurales financiado con un porcentaje de las retenciones agropecuarias.

Durante una entrevista en el programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, Stadnik explicó que, pese a los trabajos realizados por el municipio, las condiciones climáticas siguen afectando seriamente la red vial rural.

“En enero y febrero habíamos recuperado el 95% de la red vial, pero después cayeron más de 500 milímetros durante el otoño y eso nos volvió a complicar”, explicó el jefe comunal casarense.

Si bien señaló que estadísticamente la región está ingresando en el denominado “invierno técnico”, período en el que suele registrarse menos lluvia, remarcó que los fenómenos climáticos son cada vez más impredecibles.

“No le creo nada a esos pronósticos del Niño o la Niña. Hoy no existe en el mundo un sistema meteorológico que pueda anticipar con certeza qué va a pasar dentro de uno o dos meses”, sostuvo.

Stadnik también cuestionó las afirmaciones que plantean que los municipios pueden sostenerse sin asistencia externa – en respuesta a su par de San Nicolás Santiago Passaglia quien dijo que ‘los municipios pueden sostenerse por mí mismo’ – y explicó que la realidad económica del interior bonaerense es muy distinta a la de distritos con fuerte desarrollo industrial.

“Hay municipios con parques industriales y una estructura económica distinta. Nosotros dependemos en gran parte de la coparticipación. En nuestro caso, el 70% del presupuesto proviene de la coparticipación y el 30% de recursos genuinos”, detalló.

Además, remarcó que gran parte de la tasa vial rural apenas alcanza para tareas básicas.

“Con esa tasa hacemos mantenimiento y pequeñas reparaciones, pero no alcanza para obras de fondo”, afirmó.

La propuesta para los caminos rurales

El punto más fuerte de la entrevista llegó cuando el intendente reveló que un grupo de casi 70 intendentes peronistas, radicales y del PRO está trabajando en una propuesta conjunta para crear un fondo específico destinado a caminos rurales.

“Estamos impulsando afectar un 3% de las retenciones agropecuarias de cada distrito para destinarlo a la reconstrucción de caminos provinciales y rurales”, adelantó.

Según explicó, el objetivo no es crear nuevos impuestos ni aumentar la carga sobre el sector agropecuario, sino redireccionar una pequeña porción de recursos que ya recauda el Estado nacional.

“No estamos hablando de aumentar retenciones. Estamos diciendo que de las retenciones que hoy existen, una parte vuelva a los distritos productivos para mejorar la infraestructura rural”, aclaró.

Stadnik sostuvo que ese esquema permitiría avanzar en obras estructurales que hoy son imposibles de afrontar desde los municipios.

“Los caminos están entre un metro y un metro y medio por debajo del nivel natural de los campos. Ya no hay más tierra para levantar caminos porque las cunetas tienen hasta tres metros de profundidad”, explicó.

Y advirtió sobre un escenario climático cada vez más complejo.

“Antes Carlos Casares tenía un promedio de 700 milímetros anuales. Hoy estamos en 1.000 milímetros. Estamos en un período mucho más húmedo y si no hacemos obras importantes cada vez va a ser peor”, alertó.

Un planteo transversal

El intendente destacó que la iniciativa cuenta con respaldo de dirigentes de distintos partidos políticos y que actualmente se encuentra elaborando un informe técnico que será presentado ante el foro de intendentes.

“Lo importante es que exista el fondo. Después se puede discutir quién lo administra y cuál es el esquema más transparente”, remarcó. Al respecto añadió, ‘CARBAP, podría administrarlo’.

Finalmente, defendió la necesidad de mejorar la infraestructura rural para acompañar el crecimiento productivo del campo.

“Hoy el productor invierte en tecnología de primer mundo, pero la logística para sacar la producción hasta la ruta sigue siendo de cuarto mundo”, concluyó Stadnik.