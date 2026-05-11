Se conmemora el Día Nacional del Actor y Actriz

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Los protagonistas de las artes escenicas son homenajeados este lunes 11 de mayo a partir de una resolución del Congreso Nacional de 1992. Un reconocimiento al aporte invaluable de los actores y las actrices como espejo de la sociedad, reflejando sus realidades, emociones y luchas humanas.

En 1991, la Asociación Argentina de Actores y Actrices comenzó a entregar los Premios Podestá para homenajear a los miembros de la comunidad artística que se distinguen en el ámbito de la actuación, ejerciendo su actividad con compromiso.

Más tarde, en 1992, el Senado de la Nación sumó su participación en este homenaje mediante la entrega de un Diploma de Honor a las actrices y actores galardonados, fijando como fecha de realización del acto de los Premios Podestá el segundo lunes de mayo.

El 30 de septiembre de 1992 fue aprobada la Ley 24.171, que declara como Día Nacional del Actor y Actriz al segundo lunes de mayo de cada año. En coincidencia con la fecha original de entrega de los Premios Podestá a la Trayectoria Honorable.