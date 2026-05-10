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“No nos va a dejar huérfanos”: el mensaje de Monseñor Ariel Torrado Mosconi en la misa del sexto domingo de Pascua

El obispo de Nueve de Julio presidió la celebración en la Catedral Santo Domingo de Guzmán y centró su homilía en la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo. En su mensaje, llamó a los fieles a confiar en la presencia permanente de Dios y a prepararse espiritualmente para Pentecostés

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En el marco del sexto domingo de Pascua, Monseñor Ariel Torrado Mosconi presidió la Santa Misa en la Catedral Santo Domingo de Guzmán de Nueve de Julio y dejó un profundo mensaje centrado en la esperanza cristiana y la presencia viva de Dios en la vida cotidiana.

Durante su homilía, el obispo reflexionó sobre el pasaje del Evangelio de San Juan, donde Jesús anuncia a sus discípulos que regresará al Padre, pero promete no abandonarlos.

Jesús le dice a sus discípulos que Él se va al Padre, pero que no nos va a dejar huérfanos, que no nos va a dejar abandonados”, expresó Monseñor Torrado Mosconi ante los fieles presentes y quienes siguieron la celebración a través de la transmisión en vivo.

El obispo explicó además el significado del término “Paráclito”, utilizado por Jesús para referirse al Espíritu Santo.

Es aquel que ha sido llamado a estar a nuestro lado para defendernos, para cuidarnos, para hacernos experimentar la cercanía de Dios”, señaló.

En otro tramo de su mensaje, invitó a los fieles a descubrir a Dios en los acontecimientos cotidianos y en quienes más necesitan ayuda.

El mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Aprender a ver a Dios significa abrir los ojos para descubrirlo presente en medio de nosotros”, afirmó.

Y agregó que esa presencia puede encontrarse “en la creación, en el pobre, en el necesitado, en nuestra propia historia, en la Palabra y en la Eucaristía”.

Finalmente, Monseñor Torrado Mosconi convocó a toda la comunidad católica a prepararse para la celebración de Pentecostés y renovar su fe en la acción del Espíritu Santo.

Vamos a pedirle al Señor que renueve en nosotros esta gracia y que crezcamos en este deseo de recibir al Espíritu Santo”, concluyó.

La celebración fue transmitida en vivo desde la Catedral Santo Domingo de Guzmán a través de las plataformas digitales de Cadena Nueve: Facebook y Visión Plus TV, permitiendo que fieles de toda la diócesis pudieran participar de la misa.

Además, se invitó a la comunidad a la Festa de Nuestra Señora de Fátimas donde el miércoles 13 se rezará el Rosario a las 18.30 y a las 19 se oficiará la Misa desde el Santuario de la Patrona de la Diócesis de Nueve de Julio, en Avda. Cardenal Pironio y Mendoza.

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