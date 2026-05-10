Faustino Oro, el prodigio argentino que hace historia: quedó a un paso de ser Gran Maestro a los 12 años

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Faustino Oro volvió a escribir una página dorada para el deporte argentino. Con apenas 12 años, el niño prodigio derrotó al polaco Bartlomiej Niedbala en la octava ronda del Festival Internacional de Cerdeña y quedó a un paso de convertirse oficialmente en Gran Maestro internacional, el máximo título otorgado por la FIDE.

El triunfo en suelo italiano no solo le permitió mantenerse invicto en el certamen, sino también conseguir la tercera norma necesaria para aspirar al histórico título. Con este resultado, Oro se transformó en el segundo jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar esta marca, quedando únicamente detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el récord mundial de precocidad.

El último paso hacia la gloria

Para obtener oficialmente el título de Gran Maestro, un ajedrecista debe reunir tres normas y superar los 2500 puntos de Elo. Faustino ya había conseguido su primera norma en Madrid durante 2025, mientras que la segunda llegó en un torneo cerrado disputado en Argentina, donde firmó una sobresaliente performance de 2608 puntos.

Actualmente, el joven bonaerense ya cuenta con un Elo clásico de 2528, superando ampliamente el requisito exigido por la FIDE. En Cerdeña, además de vencer a Niedbala, también logró importantes resultados ante rivales como Guido Caprio y empató frente al indio Leon Mendonca.

Ahora, su última prueba será frente al ruso Ian Nepomniachtchi. Con solo hacer tablas en esa partida final, Oro asegurará oficialmente su ingreso a la elite mundial del ajedrez.

Un talento que rompe récords

Nacido el 14 de octubre de 2013, Faustino viene sorprendiendo al mundo desde muy pequeño. En junio de 2024 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia con apenas 10 años y 8 meses. Un año más tarde, en septiembre de 2025, volvió a romper marcas al transformarse en el primer jugador de 11 años en superar los 2500 puntos de Elo.

Hoy ocupa el séptimo lugar en el ranking argentino y también se destaca en modalidades rápidas y blitz, donde ya compitió ante los mejores jugadores del planeta.

La última ronda en Cerdeña podría marcar un antes y un después en su carrera y en la historia del deporte argentino: con solo 12 años, Faustino Oro está a una partida de convertirse en leyenda.