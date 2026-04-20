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Lluvias intensas complican al distrito: 170 mm acumulados y calles anegadas

El municipio reportó anegamientos en distintos barrios y trabajos en desagües, mientras continúa la alerta amarilla y se prevé una leve mejora en las próximas horas.

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