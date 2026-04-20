Lluvias intensas complican al distrito: 170 mm acumulados y calles anegadas

La Municipalidad informó que las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este lunes ya acumulan 170 milímetros en el casco urbano, generando anegamientos en calles y barrios durante los picos de mayor intensidad. Hasta el momento, no se reportan familias evacuadas.

Equipos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos trabajan en puntos críticos para facilitar el drenaje del agua, entre ellos las intersecciones de Ruta Provincial 65 y Eva Perón, Juan B. Justo y La Rioja, y Compairé y Presidente Perón. Las tareas continuarán a medida que disminuya la intensidad de las lluvias.

En localidades del distrito también se registran altos niveles de precipitaciones: Facundo Quiroga (150 mm), La Niña (140 mm) y Patricios (130 mm), con calles anegadas pero sin situaciones de gravedad. En Quiroga, se instalaron bombas en el barrio Avellaneda para mejorar el escurrimiento.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla hasta mañana martes 21, aunque se espera una disminución gradual de las lluvias en las próximas horas.

Desde el municipio se solicita a la población no sacar residuos a la vía pública, evitar circular por zonas anegadas y, en caso de ser necesario, hacerlo con extrema precaución. Ante emergencias, se encuentran habilitadas las líneas de Defensa Civil (103) y Bomberos Voluntarios (100).