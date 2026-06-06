Persisten los cuestionamientos en Trenque Lauquen por el tratamiento de la Rendición de Cuentas ya que no fue en Sesión Especial

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El vecino y ciudadano de Trenque Lauquen, Miguel Santos Vidal volvió a dirigirse públicamente a los integrantes del Concejo Deliberante de ese distrito mediante una nueva carta abierta en la que cuestiona la aprobación de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025 y acusa a los representantes del pueblo de apartarse “de manera sistemática” de las disposiciones legales y constitucionales vigentes.

En el documento, fechado este sábado 6 de junio de 2026, Vidal sostiene que la Resolución 612/2026, mediante la cual fue aprobada la Rendición de Cuentas del Departamento Ejecutivo, es “nula de nulidad absoluta” por considerar que el tratamiento legislativo no cumplió con los procedimientos establecidos por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El convecino recordó que en los días previos a la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante había solicitado, por cuarta vez, que la Rendición de Cuentas fuera tratada en una Sesión Especial, tal como lo exige la normativa vigente (y así se hace en los distritos bonaerense de siempre). Según manifestó, esa petición no fue atendida y el expediente fue aprobado igualmente por mayoría. Ante ello, resalta que esa sesión ordinaria que trató un hecho tan relevante, ‘es nula de nulidad absoluta por vicio insalvable’.

Asimismo, señaló que tras la aprobación de la rendición remitió nuevas cartas abiertas al cuerpo deliberativo solicitando la revocación de la medida, argumentando que no existió una fiscalización adecuada de las cuentas públicas ni un análisis integral de la gestión económico-financiera del Ejecutivo municipal.

Vidal afirmó que la función del Concejo Deliberante no debe limitarse a una revisión técnica o contable de los números presentados por el Ejecutivo, sino que debe incluir un control político e institucional sobre aspectos vinculados a la legalidad, la transparencia, la eficiencia y el buen gobierno.

En ese marco, cuestionó lo que definió como una práctica sostenida durante los últimos años, donde las rendiciones de cuentas habrían sido aprobadas mediante mayorías automáticas del oficialismo bajo el argumento de que se trata de un análisis “eminentemente técnico”.

Para respaldar esa posición, incorporó en su escrito antecedentes de debates legislativos de distintos períodos en los que concejales oficialistas defendieron ese criterio.

Entre los pedidos formulados al cuerpo deliberativo, el vecino reclamó:

La revocación de la Resolución 612/2026.

El cumplimiento de las obligaciones de control político establecidas por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La convocatoria a una Sesión Especial para dar tratamiento legal y legítimo a la Rendición de Cuentas 2025.

En el tramo final de la carta, Vidal sostuvo que los concejales tienen la responsabilidad institucional de corregir lo que considera una decisión irregular y expresó su expectativa de que el cuerpo legislativo atienda sus planteos en la próxima sesión ordinaria, que no som más que la mirada de un vecino, sinó el correcto proceder en un Estado Republicano y de Derecho.

La presentación se suma a una serie de intervenciones públicas realizadas por el vecino durante los últimos meses en torno al tratamiento de la Rendición de Cuentas municipal, un debate que continúa generando repercusiones en el ámbito político local y que puede escalar a miradas de organismos provinciales, para su correspondiente proceder.