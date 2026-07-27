Ruta 5: un ingeniero de Nueve de Julio asegura que la autovía de cuatro manos puede construirse en solo cuatro años

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La necesidad de transformar la Ruta Nacional 5 en una autovía volvió a ocupar un lugar central en el debate regional, ante el reclamo que las Cámaras de Comercio pusieron el tema en la crsta de la discusión para que la obra se realice. Esa necesidad de la obra urgente impulsada por entidades empresarias del oeste bonaerense, el ingeniero civil de Nueve de Julio, Oscar Potetti, analizó el escenario actual y aseguró que la obra puede concretarse en apenas cuatro años si existe una decisión política firme desde el Gobierno nacional.

Durante una entrevista en Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Potetti explicó que las condiciones actuales hacen que la obra sea mucho más urgente que hace una década.

El crecimiento de Vaca Muerta cambió el escenario

El profesional recordó que los estudios realizados por Vialidad Nacional en 2016 proyectaban un incremento sostenido del tránsito. Sin embargo, sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta modificó por completo esa previsión.

El constante movimiento de camiones que transportan arena silícea, maquinaria pesada y equipamiento para la industria petrolera incrementó significativamente la circulación sobre la Ruta 5 y aceleró el deterioro del pavimento.

“Hoy vemos un tránsito de camiones que hace algunos años era impensado. La ruta está soportando cargas para las que no fue diseñada y eso se refleja en el estado del pavimento y en los riesgos para quienes circulan todos los días”, sostuvo.

Un plan para terminar la obra en un solo mandato

Potetti planteó un esquema de trabajo dividido en dos etapas que permitiría finalizar la autovía entre Mercedes y Santa Rosa dentro de un período presidencial.

La propuesta contempla iniciar inmediatamente la construcción del tramo Mercedes-Bragado, cuyos proyectos ya se encuentran desarrollados. Paralelamente, durante esos dos primeros años, Vialidad Nacional podría elaborar el proyecto ejecutivo para el tramo Bragado-Santa Rosa, permitiendo licitarlo e iniciar su ejecución antes de finalizar el mandato.

A su entender, los tiempos son perfectamente alcanzables porque gran parte del trabajo previo ya está realizado.

La traza ya existe y el terreno favorece la obra

Uno de los aspectos que Potetti destacó es que la futura autovía presenta importantes ventajas desde el punto de vista de la ingeniería.

Explicó que las expropiaciones necesarias fueron realizadas en gran parte, que la traza se encuentra definida desde hace años y que el recorrido atraviesa una extensa llanura, sin accidentes geográficos que encarezcan o demoren la construcción.

Además, consideró indispensable que los accesos a las distintas ciudades sean construidos con intercambiadores modernos que garanticen seguridad y fluidez vehicular, tomando como referencia los accesos más modernos de las autopistas nacionales.

Una inversión para potenciar el desarrollo regional

El ingeniero remarcó que la Ruta 5 conecta una de las regiones agropecuarias más importantes del país y que su área de influencia comprende unas 14 ciudades y numerosas localidades del oeste bonaerense y La Pampa.

Según explicó, la producción anual del corredor supera ampliamente los 8.000 millones de dólares, por lo que consideró que una inversión estimada entre 2.500 y 3.000 millones para ejecutar la autovía resulta plenamente justificable.

En ese sentido, afirmó que la obra no solo mejoraría la seguridad vial, sino que impulsaría nuevas inversiones, reduciría costos logísticos y favorecería el crecimiento económico de toda la región.

“El problema no es técnico, es político”

Para Potetti, el principal obstáculo ya no pasa por la ingeniería ni por el financiamiento.

Sostuvo que la decisión depende exclusivamente del Gobierno nacional y reclamó que los candidatos a presidente asuman un compromiso público con la ejecución integral de la autovía.

“Hay que dejar de pedirle a organismos intermedios. La Ruta 5 es una ruta nacional y quien tiene la capacidad de tomar la decisión es el Presidente de la Nación”, afirmó.

En ese sentido, convocó a dirigentes, instituciones y representantes políticos de toda la región a unificar el reclamo para que la transformación de la Ruta Nacional 5 se convierta en una política de Estado.

Para el ingeniero nuevejuliense, la autovía ya no representa solamente una obra vial. Se trata, sostuvo, de una infraestructura estratégica para garantizar la seguridad, fortalecer la producción y generar las condiciones necesarias para el desarrollo futuro de toda la región.

Una obra posible en un solo mandato presidencial

El ingeniero propuso un esquema de ejecución dividido en dos etapas. En los primeros dos años de gobierno debería completarse el tramo entre Mercedes y Bragado, cuyos estudios y proyectos ya se encuentran desarrollados. Paralelamente, Vialidad Nacional podría elaborar el proyecto ejecutivo desde Bragado hasta Santa Rosa para iniciar esa segunda etapa durante los últimos dos años del mandato presidencial.

Potetti destacó que existen importantes ventajas técnicas que permitirían acelerar los trabajos. Entre ellas mencionó que la mayor parte de las expropiaciones ya fueron realizadas, la traza se encuentra definida y el recorrido atraviesa una extensa llanura, sin obstáculos geográficos de relevancia como montañas, sierras o grandes cursos de agua.

Desarrollo económico y seguridad

El profesional remarcó que la Ruta 5 atraviesa una de las zonas agropecuarias más productivas del país y estimó que su área de influencia genera entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales en producción. A su entender, una autovía moderna potenciaría el desarrollo logístico, favorecería nuevas inversiones, reduciría los costos de transporte y mejoraría significativamente la seguridad vial.

También sostuvo que el costo estimado de la obra —entre 2.500 y 3.000 millones de dólares— resulta compatible con el nivel de recursos que genera la región.

El principal obstáculo

Más allá de la ingeniería y del financiamiento, Potetti consideró que el mayor desafío es político. En ese sentido, señaló que el reclamo debe dirigirse directamente al Presidente de la Nación y a quienes aspiren a ocupar ese cargo, ya que se trata de una ruta nacional cuya ejecución depende del Gobierno nacional.

“Hay que lograr que los candidatos presidenciales asuman públicamente el compromiso de construir la autovía completa entre Mercedes y Santa Rosa durante un solo mandato”, expresó.

Finalmente, sostuvo que la transformación de la Ruta 5 no debe analizarse únicamente como una obra vial, sino como una herramienta estratégica para garantizar el crecimiento económico, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de uno de los principales corredores productivos del país.