Alexander Díaz, de Once Tigres al gol que maravilla al fútbol argentino: una obra de arte para el histórico 3-0 de Riestra sobre Boca

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El fútbol argentino tiene un nuevo gol candidato a quedar en la historia. Y para los nuevejulienses el orgullo es doble, porque el autor fue Alexander Díaz, nacido en 9 de Julio, surgido en la Escuela de Fútbol de Once Tigres y formado posteriormente en las divisiones inferiores de la institución auriazul antes de desarrollar una destacada carrera en el fútbol profesional.

El delantero de Deportivo Riestra fue la gran figura en la histórica victoria por 3 a 0 frente a Boca Juniors, en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, más allá del resultado, todas las miradas quedaron puestas en el tercer gol del encuentro.

La acción comenzó tras un córner mal ejecutado por Boca. Riestra recuperó la pelota en las inmediaciones de su propia área y Díaz inició una corrida memorable. Con potencia y decisión atravesó más de 60 metros de campo, dejó rivales en el camino y, al advertir al arquero Álvaro Montero adelantado, resolvió con una sutil vaselina que desató la ovación de todo el estadio y rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios deportivos de todo el continente.

La conquista fue calificada por numerosos medios como “el gol del campeonato” y hasta comenzaron a surgir menciones como potencial candidato al Premio Puskás, que distingue al mejor gol de la temporada.

Tras el encuentro, el propio Alexander Díaz confesó su sorpresa por la repercusión del tanto.

“Es una locura, como dicen todos. Todos me decían lo mismo. Estoy muy contento”, expresó el delantero. Además reveló que durante la semana el entrenador Guillermo Duró le había advertido que el arquero de Boca solía jugar adelantado, un detalle que terminó siendo clave en la definición. Para la comunidad futbolística de 9 de Julio, la actuación tiene un significado especial. Alexander dio sus primeros pasos en la Escuela de Fútbol de Once Tigres, donde comenzó a mostrar las condiciones que luego lo llevaron a las inferiores del club nuevejuliense y posteriormente a san lorenzo donde continuó su crecimiento con pasos por Arsenal, Ferro y otras instituciones, hasta consolidarse actualmente como una de las figuras de Deportivo Riestra.

El tanto no solo selló una victoria histórica para el “Malevo” frente a Boca, sino que también volvió a poner en primer plano el talento surgido de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. En apenas unos segundos, Alexander Díaz pasó de protagonizar una contra perfecta a convertirse en el futbolista del que hoy habla todo el país.

Una corrida inolvidable, una definición exquisita y un gol que ya tiene reservado un lugar entre las mejores obras del fútbol argentino en este 2026.