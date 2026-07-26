El Club de Leones de Nueve de Julio fue distinguido con las Palmas de Oro del Distrito O5

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El Club de Leones de Nueve de Julio fue distinguido con importantes reconocimientos durante la jornada de cambio de autoridades del Distrito O5, desarrollada en la ciudad de Lanús, en un encuentro que reunió a representantes leonísticos de toda la región.

La institución nuevejuliense recibió las Palmas de Oro, el máximo galardón que entrega el gobernador del distrito, León Gustavo Gil, como reconocimiento a la destacada labor desarrollada durante el período 2025-2026. La distinción pone en valor el compromiso institucional, el trabajo sostenido y el impacto de las acciones solidarias impulsadas por el club en beneficio de la comunidad.

Además, el Club de Leones de Nueve de Julio fue reconocido con el parche de Club 100 %, una distinción que destaca el cumplimiento de los objetivos y la fortaleza institucional, y recibió un reconocimiento especial por su trabajo en la Causa Global de la Visión, una de las principales iniciativas que impulsa el leonismo a nivel mundial.

En el mismo acto asumió como gobernador del Distrito O5 para el período 2026-2027, Alejandro Trerotola, quien tomó posesión de su cargo junto a su gabinete. Desde el Club de Leones de Nueve de Julio expresaron sus mejores deseos para la nueva gestión, confiando en la continuidad del trabajo y el crecimiento del servicio leonístico.

La jornada transcurrió en un clima de camaradería y fraternidad entre los clubes participantes, fortaleciendo los lazos que caracterizan al movimiento leonístico.

Finalmente, desde la institución agradecieron el permanente acompañamiento de la comunidad de Nueve de Julio, destacando que cada reconocimiento recibido es también el reflejo del apoyo y la confianza de quienes colaboran día a día con las iniciativas solidarias del club.