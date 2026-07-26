En La Rural, Milei anunció una baja permanente de retenciones y aseguró que “el campo va a volar como nunca antes”

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El presidente Javier Milei encabezó este domingo la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde ratificó el rumbo económico de su gestión, defendió las medidas implementadas para el sector agropecuario y anunció una reducción permanente de las retenciones para distintos productos, al tiempo que aseguró que “el campo va a volar como nunca antes”.

Ante productores, dirigentes rurales y funcionarios nacionales, el mandatario sostuvo que el agro atraviesa el inicio de una nueva etapa luego de años de intervencionismo estatal. “Le sacamos al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante décadas”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la eliminación del cepo cambiario, medida que calificó como clave para recuperar la competitividad del sector.

“El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos. Vaya que es bueno eliminarlo”, expresó.

Milei repasó además las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la reducción de aranceles para insumos y maquinaria agrícola, la apertura de nuevos mercados internacionales y el proceso de desregulación económica.

Baja permanente de retenciones

Durante su discurso, el Presidente anunció una reducción permanente en los derechos de exportación para distintos productos agropecuarios.

En ese marco, informó que las retenciones a la carne aviar y vacuna bajarán del 6,75% al 5%; las del maíz y el sorgo pasarán del 12% al 9,5%; las del girasol disminuirán del 7,5% al 5,5%; y las de la soja se reducirán del 33% al 26%, mientras que los subproductos de la oleaginosa pasarán del 31% al 24,5%.

El mandatario remarcó que el objetivo de su administración es avanzar hacia la eliminación definitiva de este impuesto.

“Las retenciones siguen siendo un gran obstáculo, pero vamos camino a terminar de eliminarlas. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida”, afirmó.

“Se viene un campo distinto”

Milei aseguró que el país atraviesa un cambio estructural y que el agro será uno de los principales motores del crecimiento económico.

“Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos. El techo que la política le puso durante cien años se está levantando. Cuando logremos terminar de eliminar todas las trabas, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia”, sostuvo.

También cuestionó las políticas económicas de administraciones anteriores y consideró que durante décadas el sector agropecuario fue utilizado como principal fuente de recursos fiscales.

“Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, aseguró.

El Presidente defendió además el aporte de la producción agroindustrial a la economía nacional y rechazó las críticas históricas hacia el sector.

“El agro explica una parte fundamental del empleo, las exportaciones y el desarrollo del interior. Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina”, afirmó.

Proyecto para fortalecer la propiedad privada

Durante su intervención, Milei también hizo referencia al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que será debatido en el Senado en los próximos días. Según explicó, la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica para fomentar nuevas inversiones productivas.

En ese sentido, estimó que la aprobación de la norma podría impulsar inversiones por unos 15.000 millones de dólares en distintos sectores vinculados a la producción.

El respaldo de la Sociedad Rural

Previamente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó el rumbo económico del Gobierno aunque reiteró el reclamo histórico del sector para eliminar definitivamente las retenciones.

El dirigente destacó la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad económica alcanzada en los últimos meses, aunque insistió en la necesidad de reducir la carga tributaria, mejorar la infraestructura rural y promover nuevas inversiones.

Asimismo, señaló que las cadenas agroindustriales generan más de 83.000 millones de dólares anuales para la economía argentina y aseguró que una eliminación definitiva de los derechos de exportación permitiría potenciar aún más la producción, el empleo y las exportaciones.