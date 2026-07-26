Atlético y Social Dudignac inauguró nuevas obras en el Estadio Dr. Alberto Sampietro

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Con la presencia de dirigentes, socios y vecinos, el acto fue encabezado por el presidente del club, Lucas Ferraro, quien destacó el significado de las obras y el esfuerzo realizado para concretarlas.

Durante su mensaje, Zega remarcó que las nuevas instalaciones representan “el esfuerzo y el compromiso de quienes, generación tras generación, hacen del Club Atlético y Social Dudignac un lugar de formación, pertenencia y valores”, tal como expresa la placa conmemorativa descubierta durante la ceremonia.

Las obras comprenden la construcción de nuevos vestuarios y dos cabinas de transmisión, mejoras que permitirán brindar mayores comodidades tanto a los deportistas como a los medios de comunicación que cubren la actividad del club.

Desde la institución señalaron que esta inauguración refleja el trabajo sostenido de dirigentes, colaboradores y socios, consolidando al Club Atlético y Social Dudignac como un espacio de encuentro, desarrollo deportivo y contención para toda la comunidad.