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La Iglesia celebra a Santa Ana y San Joaquín, patronos de los abuelos

Cada 26 de julio la comunidad católica conmemora a Santa Ana y San Joaquín, considerados los padres de la Virgen María y, por ello, patronos de los abuelos. Aunque su historia proviene de los evangelios, su figura ocupa un lugar destacado en la tradición cristiana

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Este 26 de julio, la Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Ana y San Joaquín, reconocidos como los padres de la Virgen María y patronos de los abuelos. La fecha invita a destacar el valor de los adultos mayores y el rol fundamental que cumplen en la transmisión de la fe, los valores y las tradiciones familiares.

A diferencia de otros personajes bíblicos, la historia de Ana y Joaquín no aparece en los evangelios canónicos, sino en antiguos textos conocidos como evangelios apócrifos, entre ellos el Protoevangelio de Santiago. Estos escritos relatan que el matrimonio vivía en Belén y que, tras muchos años sin poder tener hijos, recibió el anuncio de un ángel de que serían padres de una niña: María, quien más tarde sería la madre de Jesús.

Según la tradición cristiana, ambos fueron ejemplo de fe, perseverancia y confianza en Dios. Por esa razón, Santa Ana también es considerada patrona de las mujeres embarazadas, las madres y los recién nacidos, mientras que junto a San Joaquín son venerados como protectores de los abuelos.

En numerosas parroquias y comunidades católicas, la jornada se celebra con misas especiales y bendiciones destinadas a los abuelos y a las familias, en reconocimiento a su testimonio de vida y a su aporte en la formación de las nuevas generaciones.

La tradición también propone una oración especial para encomendarse a Santa Ana y San Joaquín, pidiendo su intercesión por las necesidades espirituales y materiales de las familias, así como por la salud y el bienestar de los adultos mayores.

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