El Club de Leones de Nueve de Julio entregó 50 colchones y 25 cubrecamas al Hogar de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”

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En el marco de su compromiso con el servicio a la comunidad, el Club de Leones de Nueve de Julio llevó adelante una significativa entrega de 50 colchones y 25 cubrecamas al Hogar de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”, una iniciativa que permitió dar respuesta a una necesidad concreta de la institución, tal como adelantara Cadena Nueve.

Bajo el lema “El arte de envejecer con dignidad”, la entidad concretó esta acción solidaria con el propósito de contribuir al bienestar de los adultos mayores que residen en el hogar, mejorando sus condiciones de descanso y acompañándolos con un gesto de cercanía y compromiso.

La jornada contó con la presencia de la intendenta municipal, Dra. María José Gentile, y de la directora de Salud, Dra. Tamara Vázquez, quienes acompañaron la actividad y destacaron el valor del trabajo conjunto entre las instituciones intermedias y el Estado para dar respuestas a las necesidades de la comunidad.

Desde el Club de Leones agradecieron especialmente a las autoridades y al personal del Hogar de Ancianos por el cálido recibimiento, que incluyó unas tradicionales tortas fritas compartidas durante la visita, en un clima de afecto y camaradería.

Asimismo, hicieron extensivo su reconocimiento a los medios de comunicación por difundir las acciones de la institución y, de manera muy especial, a todos los vecinos que colaboran adquiriendo la rifa anual del Club de Leones, cuyo aporte resulta fundamental para financiar este tipo de iniciativas solidarias.

Con este nuevo gesto, el Club de Leones de Nueve de Julio reafirma su vocación de servicio y su compromiso con quienes más lo necesitan, impulsando acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad y, en esta oportunidad, brindar a los adultos mayores del Hogar “Santo Domingo de Guzmán” mejores condiciones para transitar esta etapa de sus vidas con la dignidad que merecen.