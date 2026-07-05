María José Gentile encabezó una reunión de gabinete ampliada

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La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliada junto a funcionarios de las distintas áreas del municipio, en un encuentro destinado a evaluar el desarrollo de la gestión, coordinar acciones y fijar prioridades para los próximos meses.

Todo fue a puertas cerrada y nada se le informó a la prensa.

El hecho fue llamativo, y conforme supo Cadena Nueve, durante la reunión, la jefa comunal transmitió un mensaje de respaldo a su equipo y volvió a remarcar una frase que resume el momento que atraviesa su administración: “Estamos en camino”. Con ese concepto, ratificó la decisión de avanzar con una gestión ordenada, enfocada en resultados y sostenida sobre tres ejes estratégicos: un Municipio de Cercanía, una Ciudad Sustentable y una política de impulso a la Producción.

El primero de esos pilares apunta a fortalecer la presencia del Estado municipal en cada localidad y barrio, priorizando la cercanía con los vecinos, la escucha activa y una respuesta más eficiente a las demandas cotidianas. Eso ya está en marcha con la visita a las localidades del distrito y esa semana estará en La Niña.

El segundo propone una mirada de largo plazo sobre el crecimiento urbano, el cuidado del ambiente y la planificación del desarrollo.

El tercero busca consolidar a la producción como motor del crecimiento local, promoviendo la articulación con el agro, el comercio, la industria y los emprendedores.

Hasta allí, el encuentro puede interpretarse como una instancia habitual de planificación de gobierno. Sin embargo, el tono elegido por la intendenta dejó entrever también un mensaje con contenido político.

Gentile sostuvo que el desafío de esta etapa no pasa por la confrontación permanente, sino por diseñar políticas públicas, resolver problemas y mantener el foco en la gestión. La consigna hacia sus funcionarios fue clara: sostener el rumbo, evitar distraerse con las polémicas y concentrar los esfuerzos en cumplir los objetivos planteados.

Es justamente en ese punto donde la reunión admite una segunda lectura.

Aunque no hubo referencias a candidaturas ni al calendario electoral, resulta difícil separar completamente la construcción de una identidad de gestión de la construcción política. Definir una hoja de ruta, ordenar prioridades y unificar el discurso del gabinete también forma parte de la consolidación de un liderazgo.

Desde el oficialismo entienden que los conceptos de cercanía, sustentabilidad y producción comienzan a delinear una marca propia de la administración municipal. Si esa narrativa logra sostenerse con resultados concretos, podría transformarse en uno de los principales activos políticos del gobierno local.

A ello se suma un dato que continúa siendo observado por el escenario político bonaerense: la buena relación que la intendenta mantiene con Diego Santilli, dirigente del PRO y una de las figuras con mayor proyección dentro del espacio que hoy acompaña al Gobierno nacional. Sin que ello implique definiciones electorales, ese vínculo forma parte del proceso de reconfiguración política que atraviesa la provincia.

Por ahora no existen anuncios sobre el futuro político de Gentile. La prioridad sigue siendo la gestión cotidiana. Sin embargo, la reunión de gabinete dejó una sensación difícil de pasar por alto: además de ordenar el trabajo interno, el Ejecutivo municipal comenzó a instalar un relato de gobierno con ejes definidos y una visión de futuro.

Quedará por verse si esa construcción responde únicamente a una estrategia de gestión o si, con el paso del tiempo, termina convirtiéndose también en la base de un proyecto político con vocación de continuidad.

Los gestos de la Intendente darán que hablar y la mirarán si ‘estamos en camino’ es rumbo al 2027.