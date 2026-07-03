En el año de su 80° aniversario, Bomberos Voluntarios recibió de Gentile un impulso histórico con lotes para viviendas

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Tras la decisión adoptada por la intendenta municipal, María José Gentile, y luego de la aprobación del Concejo Deliberante, la Municipalidad de Nueve de Julio concretó la donación gratuita de un predio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio.

La ordenanza establece que el inmueble será destinado a su subdivisión en diez lotes, los cuales serán adjudicados a bomberos voluntarios del cuerpo activo que necesiten acceder a un terreno para la construcción de su vivienda única.

La iniciativa constituye un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la vocación de servicio que caracteriza a los hombres y mujeres que integran la institución, al tiempo que promueve mejores condiciones para su desarrollo personal y familiar.

La formalización de esta donación adquiere un significado especial al producirse en la antesala del 80° aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, que será celebrado el próximo 10 de julio. Durante ocho décadas, la institución ha desempeñado un rol fundamental en la protección de la vida y los bienes de los vecinos, convirtiéndose en un verdadero símbolo de solidaridad, entrega y compromiso con la comunidad.

Con esta decisión, el Municipio reafirma su acompañamiento permanente a Bomberos Voluntarios, brindando una herramienta concreta que permitirá mejorar la calidad de vida de quienes diariamente ponen en riesgo la propia para asistir a los demás.

Este proyecto habitacional representa un paso significativo para la institución y un reconocimiento al invaluable servicio que presta desde hace 80 años, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad, el Estado municipal y una de las entidades más respetadas y queridas por los nuevejulienses.