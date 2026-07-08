María José Gentile: “La escritura no es solamente un papel, es la tranquilidad de tener asegurado el hogar”

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En la mañana de este miércoles, el Salón Blanco del Palacio Municipal fue escenario de un importante acto encabezado por la intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, quien presidió la firma de 120 escrituras correspondientes a familias del distrito, en el marco de los programas de regularización dominial que se llevan adelante de manera conjunta con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La jefa comunal estuvo acompañada por la escribana general de Gobierno bonaerense, María Rosa Borda; integrantes del gabinete municipal y las familias beneficiarias, que participaron de una jornada cargada de emoción al avanzar en un trámite que representa un paso fundamental hacia la seguridad jurídica de sus hogares.

Durante su mensaje, Gentile destacó el trabajo articulado entre la Casa de Tierras del municipio y la Escribanía General de Gobierno, remarcando la importancia de estas políticas públicas para brindar tranquilidad a los vecinos.

“Esto es un pasito más para esa seguridad que no solamente es un papel, sino la tranquilidad de poder transmitir lo que uno tiene, nada más y nada menos que el hogar de uno, la casa”, expresó la intendente.

Asimismo, señaló que cada firma de escritura constituye “un día especial” para las familias que durante años esperaron concretar este trámite, y recordó que anteriormente se desarrolló un operativo similar que permitió avanzar con la documentación de otras 500 viviendas del distrito.

La firma de escrituras representa una instancia clave dentro del proceso de regularización dominial, ya que permite a los propietarios acceder al título que acredita legalmente la posesión de sus viviendas, brindando mayor seguridad patrimonial y la posibilidad de proyectar el futuro de sus familias con la tranquilidad que otorga contar con la documentación definitiva de su hogar.