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La Municipalidad informa el cronograma de recolección de residuos para los feriados del 9 y 10 de julio

Con motivo del feriado nacional por el Día de la Independencia y el feriado puente con fines turísticos, algunos servicios de recolección se verán afectados. Solicitan a los vecinos respetar el cronograma para colaborar con la limpieza de la ciudad

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó el cronograma de prestación de los servicios de recolección de residuos que regirá durante los feriados del miércoles 9 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia, y del jueves 10 de julio, feriado puente con fines turísticos.

En la jornada del 9 de julio no se realizará la recolección de residuos reciclables correspondiente a la zona 5.

Por otra parte, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se prestará de manera limitada tanto el miércoles 9 como el jueves 10 de julio.

Asimismo, la recolección de residuos de carpido también funcionará de manera limitada durante ambos días, alcanzando a las zonas 4 y 5.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar este cronograma y evitar sacar los residuos fuera de los días y horarios establecidos, contribuyendo así a mantener la limpieza, el orden y el cuidado de la ciudad durante el fin de semana largo.

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