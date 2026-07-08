Nueve de Julio celebra el 210° aniversario de la Independencia con actos oficiales y una gran fiesta popular

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En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Municipalidad de Nueve de Julio presentó el cronograma oficial de actividades que se desarrollarán el próximo jueves 9 de Julio, con una propuesta que reunirá el carácter solemne de los actos protocolares con una celebración popular destinada a toda la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 10:30 horas con el tradicional Te Deum en la Iglesia Catedral, ceremonia religiosa de acción de gracias y oración por la Patria que cada año convoca a autoridades, instituciones y vecinos para recordar una de las fechas más significativas del calendario nacional.

Por la tarde, desde las 14:00 horas, los festejos se trasladarán a Plaza Belgrano, donde tendrá lugar la celebración denominada “Nuestras Raíces”, un encuentro pensado para compartir en familia y revalorizar las tradiciones argentinas.

El evento contará con la participación de grupos de danzas folclóricas y artistas invitados, que ofrecerán espectáculos de música y baile, en un marco festivo que buscará poner en valor la identidad cultural y el espíritu patriótico.

Desde el municipio invitaron a todos los vecinos a participar de las actividades programadas y celebrar juntos el 210° aniversario de la Independencia, reafirmando los valores de unidad, libertad e identidad nacional en una jornada abierta y con acceso libre para toda la comunidad.