Más de 800 alumnos prometieron lealtad a la Bandera en una emotiva ceremonia en Plaza Belgrano

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Con una destacada concurrencia de público y en una jornada que combinó emoción, orgullo patrio y participación comunitaria, se desarrolló este viernes en Plaza Belgrano el acto central por el Día de la Bandera, donde más de 800 alumnos de cuarto año de escuelas primarias del distrito de Nueve de Julio realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Enseña Nacional.

La ceremonia fue encabezada por la intendenta municipal, María José Gentile, y la inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, acompañadas por autoridades educativas, funcionarios municipales, concejales de todos los espacios con representación en el Concejo Deliberante, consejeros escolares, representantes de instituciones intermedias, excombatientes de Malvinas, docentes, directivos y numerosas familias que colmaron el principal paseo público de la ciudad.

Desde temprano, alumnos, docentes y vecinos comenzaron a reunirse en la plaza para participar de uno de los actos más significativos del calendario patrio. El marco fue imponente: banderas argentinas flameando, escuelas representadas por sus abanderados y escoltas, y cientos de estudiantes luciendo con orgullo sus distintivos celestes y blancos.

Durante la apertura se dio la bienvenida a las autoridades presentes y se leyeron mensajes de salutación de la Dirección Provincial de Educación Primaria y de la Jefatura Regional de Educación, destacando el valor de esta fecha en la construcción de la identidad nacional y el compromiso ciudadano de las nuevas generaciones.

Posteriormente ingresaron las banderas de ceremonia de establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, además de representantes de fuerzas de seguridad, instituciones comunitarias y organismos públicos, en un momento que fue acompañado por un sostenido aplauso del público.

Tras ese ingreso y la entonación del Himno Nacional Argentino, los discursos de las principales autoridades marcaron el tono de una jornada atravesada por la emoción, la reflexión y el compromiso ciudadano.

Gentile: “Prometer a la Bandera es comprometerse con los valores que nos unen”

En un mensaje especialmente dirigido a los alumnos de cuarto año, la intendenta María José Gentile invitó a los niños a vivir la promesa como un compromiso con la convivencia, el respeto y la construcción de una sociedad mejor.

La jefa comunal destacó la figura de Manuel Belgrano más allá del prócer histórico y lo presentó como una persona que soñó con una patria unida bajo un símbolo común.

“Crear la Bandera no fue solamente elegir dos colores hermosos. Fue crear algo que nos recuerde que somos parte de una misma comunidad”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la promesa de lealtad no implica un acto formal sino una responsabilidad cotidiana.

“Prometer a la Bandera es cuidar al compañero cuando está triste, respetar a quien piensa distinto, estudiar y esforzarse para que nuestro país sea cada día más justo y más lindo para vivir”, señaló.

Finalmente, alentó a los estudiantes a sentirse orgullosos de ser argentinos y a expresar ese compromiso con un fuerte “Sí, prometo”.

La voz de los estudiantes

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Alexander Recaite, alumno de cuarto año de la Escuela Primaria N° 52, quien habló en representación de todos los estudiantes del distrito.

En sus palabras destacó que la promesa a la Bandera significa querer y cuidar al país, al barrio y a la escuela, además de recordar a quienes lucharon por la libertad de los argentinos.

“Prometer lealtad a la Bandera significa respetar a todas las personas, saber que nuestras diferencias nos hacen especiales, ser buenas personas, decir siempre la verdad, ayudar a los demás y no dejar a nadie afuera”, expresó el alumno, recibiendo un cálido aplauso de los presentes.

Tiani: “La promesa es un compromiso con la democracia, la igualdad y el bien común”

Por su parte, la inspectora jefa distrital Gabriela Tiani remarcó la importancia histórica de Manuel Belgrano como defensor de la educación y vinculó los ideales del creador de la Bandera con los desafíos actuales.

Durante su intervención agradeció la presencia de las instituciones educativas, las familias y los docentes, y resaltó el valor de haber reunido en la plaza a toda la comunidad educativa del distrito.

“Belgrano entendía que no había independencia posible sin educación. Más de 200 años después, su legado nos sigue interpelando”, afirmó.

Tiani destacó el papel de la escuela pública en la construcción de ciudadanía y sostuvo que la Bandera representa valores fundamentales como la solidaridad, la justicia, la igualdad de oportunidades y el respeto por los demás.

Antes de tomar la promesa, subrayó que el acto debía entenderse como mucho más que una ceremonia escolar.

“La promesa de lealtad no es solamente un acto formal. Es la expresión de un compromiso con la democracia, la justicia, la igualdad, el respeto y la defensa del bien común”, manifestó.

El momento más esperado

Frente a la Bandera Nacional, Gabriela Tiani tomó la Promesa de Lealtad a los más de 800 estudiantes de cuarto año presentes en la plaza.

Tras la tradicional fórmula, los alumnos respondieron al unísono con un contundente y emocionante “¡Sí, prometo!”, generando uno de los instantes más conmovedores de la jornada y despertando el aplauso y la emoción de las familias que acompañaron el acto.

Posteriormente, autoridades educativas y municipales realizaron la entrega simbólica de certificados recordatorios a los alumnos participantes.

El ejemplo de Felisa

Otro momento especialmente significativo fue la participación de Felisa, estudiante de la modalidad de educación para adultos, quien también concretó su promesa de lealtad a la Bandera.

La inspectora Gabriela Tiani destacó su historia como un ejemplo de inclusión y del derecho a la educación a lo largo de toda la vida, remarcando que no había podido realizar esta promesa durante su trayectoria escolar primaria.

Visiblemente emocionada, Felisa agradeció el acompañamiento de sus docentes, compañeros y profesores por ayudarla a cumplir su sueño de finalizar sus estudios, recibiendo una cálida ovación de todos los presentes.

Caligaris: “Donde hay una escuela hay un derecho”

En el tramo final del acto, la inspectora jefa regional Gladys Caligaris brindó un discurso centrado en la defensa de la educación pública y en la vigencia de los ideales de Manuel Belgrano.

La funcionaria destacó que, a más de dos siglos de la creación de la Bandera, las ideas del prócer continúan iluminando el camino de las políticas educativas.

“Belgrano sostenía que el Estado tenía una responsabilidad indelegable en materia educativa. Más de 200 años después, esos principios siguen vigentes”, afirmó.

Caligaris reivindicó la escuela pública como herramienta de inclusión social, igualdad y fortalecimiento democrático, y puso en valor las oportunidades que brinda el sistema educativo para niños, jóvenes y adultos.

“Donde hay una escuela hay un derecho. Donde hay un docente enseñando se construye ciudadanía y donde hay un estudiante aprendiendo se fortalece la democracia”, expresó.

Asimismo, convocó a continuar construyendo una Argentina más justa, solidaria e inclusiva, con la Bandera como símbolo de unidad y esperanza.

Un cierre a pura emoción

El cierre estuvo a cargo de docentes de música y artistas invitados, quienes interpretaron canciones patrióticas acompañadas por cientos de banderas argentinas flameando en alto, coronando una celebración cargada de sentimiento y pertenencia.

El acto concluyó con el desfile de las banderas de ceremonia y las delegaciones escolares, en una Plaza Belgrano colmada de vecinos que acompañaron con alegría y emoción esta conmemoración.

Bajo un cielo que terminó despejándose y con un clima ideal para la celebración, Nueve de Julio vivió una jornada histórica en homenaje a Manuel Belgrano y a la Bandera Nacional, teniendo como protagonistas a los más de 800 alumnos que dieron un paso trascendental en su formación ciudadana al prometer fidelidad a los valores que representa el símbolo patrio.