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Lincoln festeja el “Día del Niño” el 16 de agosto en el Parque San Martín

Se realizará el domingo 16 de agosto de 14:30 a 17:30 hs en el sector de juegos del Parque General San Martín.

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La Municipalidad de Lincoln ya planifica el festejo por el “Día del Niño”, que sOrganizado por la Secretaría de Acción Social junto a Cultura y Deportes, el encuentro tendrá sala blanda para la primera infancia, maquillaje artístico, juegos didácticos, estaciones deportivas y calesita gratuita. En el escenario “Músicos linqueños” se presentarán el semillero de la comparsa Chimichurri y la Compañía “Arte con Piel Original”. Además se repartirá chocolate, pochoclo y golosinas, y habrá otras sorpresas para las familias linqueñas.

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