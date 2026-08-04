En julio hubo 34 vehículos secuestrados y 46 infracciones en los operativos de tránsito en Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln informó que durante julio se labraron 46 actas de infracción y se secuestraron 34 vehículos en los controles viales realizados en la ciudad. Las faltas más comunes fueron la falta de documentación, conductores menores de edad, la falta de casco y los caños de escape adulterados.

, hacían maniobras peligrosas o eran conducidos por menores. Los procedimientos fueron realizados de forma conjunta por la Dirección de Tránsito, el grupo de Prevención y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las acciones para reforzar la seguridad vial.