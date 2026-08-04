Un Mini Cooper celeste y blanco que hizo emocionar a todo Guatemala: la historia del empresario que convirtió su pasión por Argentina en un fenómeno viral

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Mientras el Mundial 2026 continúa dejando recuerdos e historias que recorren el mundo, una de ellas llegó desde Guatemala y sorprendió por la magnitud del cariño que despierta la Selección Argentina fuera del país.

Durante su participación en el programa Despertate, la periodista Rocío Araya desde Florida, relató la historia de Maynor Álvarez, un empresario guatemalteco y reconocido coleccionista de Mini Cooper que decidió transformar uno de sus vehículos en un homenaje permanente a la Scaloneta.

Fanático de la Selección Argentina desde su infancia, Maynor mandó a realizar un ploteo integral de su Mini Cooper con los tradicionales colores celeste y blanco, acompañado por imágenes de Diego Armando Maradona, Lionel Messi y otros símbolos del seleccionado nacional. Todo el diseño fue desarrollado con asistencia de inteligencia artificial y luego plasmado junto a un equipo especializado.

Una pasión que recorre las calles de Guatemala

Lo que comenzó como un proyecto personal rápidamente se convirtió en un fenómeno local.

Cada vez que el vehículo circulaba por las calles guatemaltecas, despertaba la curiosidad de vecinos y turistas. Bocinazos, saludos, fotografías y mensajes de apoyo hacia la Selección Argentina comenzaron a multiplicarse.

“¡Vamos, Argentina!”, era una de las frases que más escuchaba Maynor mientras recorría la ciudad con su Mini Cooper.

El impacto fue tan grande que distintos restaurantes argentinos y espacios gastronómicos comenzaron a invitarlo para exhibir el vehículo durante los partidos del Mundial 2026. Niños, familias y aficionados al fútbol aprovechaban la ocasión para fotografiarse junto al automóvil, que terminó convirtiéndose en una verdadera atracción.

Una camiseta que une dos países

La admiración de Maynor por Argentina también quedó reflejada en una camiseta muy especial.

Diseñó una casaca dividida en dos mitades: una con los colores de Guatemala y la otra con los de Argentina, simbolizando el afecto que siente por ambas naciones y la conexión cultural que percibe entre los dos pueblos.

Según explicó Rocío Araya, el empresario considera que la historia futbolística argentina, primero con Maradona y luego con Messi, marcó a generaciones enteras de guatemaltecos que crecieron siguiendo cada participación albiceleste en los Mundiales.

La Scaloneta como fenómeno internacional

Durante la entrevista, Araya destacó que historias como la de Maynor permiten comprender la dimensión internacional que alcanzó la Selección Argentina.

Más allá de los resultados deportivos, explicó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni genera admiración por los valores que transmite: liderazgo, humildad, compañerismo y una fuerte conexión entre los futbolistas y sus hinchas.

La periodista también relató experiencias vividas durante su cobertura del Mundial en distintas ciudades de Estados Unidos, donde pudo comprobar que miles de personas de diferentes nacionalidades alentaban a la Argentina, especialmente motivadas por la figura de Lionel Messi y por la identidad construida por la Scaloneta.

Un símbolo del cariño por Argentina

Para Maynor Álvarez, su Mini Cooper dejó de ser simplemente un automóvil.

Hoy representa el enorme cariño que existe en Guatemala hacia la Selección Argentina y se transformó en un símbolo de unión entre dos países separados por miles de kilómetros, pero conectados por una misma pasión futbolera.

La historia demuestra que la camiseta argentina continúa despertando admiración alrededor del mundo y que el legado de figuras como Diego Maradona, Lionel Messi y el equipo de Lionel Scaloni sigue inspirando a hinchas mucho más allá de las fronteras nacionales.

Una muestra más de que, cuando rueda la pelota, la pasión argentina también habla distintos idiomas y encuentra su lugar en cualquier rincón del planeta.