María José Gentile analizó medidas para reforzar la seguridad en el distrito nuevejuliense

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La intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió al Superintendente Regional de Policía, Comisario Mayor Federico Martín Dos Santos, con el objetivo de evaluar distintos aspectos vinculados a la seguridad del distrito y fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y las fuerzas policiales.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, y el secretario de Gobierno, Federico Aranda, quienes junto a la jefa comunal analizaron las acciones que se vienen desarrollando de manera articulada entre la administración municipal y la Policía para reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante las distintas problemáticas del partido.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la situación de la localidad de El Provincial, a raíz de los hechos registrados durante los últimos días. En ese marco, las autoridades avanzaron en la coordinación de medidas destinadas a fortalecer la presencia preventiva y brindar respuestas concretas a las inquietudes planteadas por la comunidad.

Desde el Municipio remarcaron que se continuará trabajando en forma coordinada con las autoridades policiales y provinciales, promoviendo acciones que contribuyan a mejorar la seguridad en todo el distrito y consolidar un esquema de trabajo conjunto orientado a la prevención del delito y la protección de los vecinos.