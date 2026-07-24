viernes, julio 24, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
viernes, julio 24, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
Destacados

María José Gentile analizó medidas para reforzar la seguridad en el distrito nuevejuliense

La Jefa Comunal mantuvo un encuentro con el Comisario Mayor Federico Martín Dos Santos para analizar la situación de la seguridad en el partido de Nueve de Julio. También se abordó especialmente la realidad de la localidad de El Provincial tras los hechos ocurridos en los últimos días

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió al Superintendente Regional de Policía, Comisario Mayor Federico Martín Dos Santos, con el objetivo de evaluar distintos aspectos vinculados a la seguridad del distrito y fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y las fuerzas policiales.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, y el secretario de Gobierno, Federico Aranda, quienes junto a la jefa comunal analizaron las acciones que se vienen desarrollando de manera articulada entre la administración municipal y la Policía para reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante las distintas problemáticas del partido.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la situación de la localidad de El Provincial, a raíz de los hechos registrados durante los últimos días. En ese marco, las autoridades avanzaron en la coordinación de medidas destinadas a fortalecer la presencia preventiva y brindar respuestas concretas a las inquietudes planteadas por la comunidad.

Desde el Municipio remarcaron que se continuará trabajando en forma coordinada con las autoridades policiales y provinciales, promoviendo acciones que contribuyan a mejorar la seguridad en todo el distrito y consolidar un esquema de trabajo conjunto orientado a la prevención del delito y la protección de los vecinos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6292

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR