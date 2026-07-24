Volando advirtió que eliminar el IPCVA sería “un grave error” y reclamó obras ante la llegada de un nuevo ciclo de El Niño

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En una entrevista concedida al programa “Despertate”, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de revisar la continuidad del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al considerar que se trata de una herramienta fundamental para el desarrollo del sector.

Volando sostuvo que el organismo no representa un gasto para el Estado, ya que es financiado por los propios actores de la cadena cárnica, y recordó que su función ha sido determinante para posicionar la carne argentina en los principales mercados internacionales.

“El instituto no le cuesta un peso al Gobierno nacional. Son los propios productores quienes lo sostienen y ha sido clave para abrir mercados, promover el consumo y fortalecer la sanidad animal”, afirmó.

El dirigente rural señaló que la intención de eliminar organismos responde a una visión ideológica que desconoce la importancia de las políticas sectoriales y advirtió que existe consenso dentro de la Mesa de Enlace para defender la continuidad del IPCVA.

Preocupación por un nuevo ciclo de El Niño

Durante la entrevista, Volando también puso el foco en las perspectivas climáticas para los próximos meses y alertó sobre la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, con abundantes precipitaciones que podrían volver a afectar a la región.

Recordó las graves inundaciones sufridas en el centro bonaerense y reclamó que tanto la Provincia como la Nación aceleren las obras hidráulicas y el mantenimiento de caminos rurales.

“Hay que prepararse ahora. Después, cuando llegan las lluvias, los perjuicios los terminan pagando los productores y las localidades del interior”, remarcó.

En ese sentido, pidió avanzar con el acondicionamiento de canales, alcantarillas y la red vial rural para minimizar el impacto de un escenario climático que los pronósticos consideran de alto riesgo.

Aranceles y escenario internacional

Consultado sobre la política arancelaria anunciada por Estados Unidos, Volando consideró que genera incertidumbre para los mercados internacionales.

Indicó que, si bien las medidas alcanzan a distintos países por igual, la falta de previsibilidad dificulta la planificación del sector agroexportador argentino.

“No queda otra que esperar algunos días para ver cómo evolucionan estas decisiones, porque cambian permanentemente”, sostuvo.

Expectativas por los anuncios en la Rural

Respecto de la Exposición Rural de Palermo, el dirigente reconoció que existe expectativa por posibles anuncios del presidente Javier Milei, especialmente vinculados con retenciones o medidas para el sector agropecuario.

Aunque admitió que desconoce el contenido de los anuncios, consideró que cualquier alivio impositivo sería bien recibido por los productores.

La situación de la lechería

Volando también analizó la realidad del sector lechero y señaló que, tras un 2025 complejo, durante 2026 comenzaron a observarse algunas mejoras en el precio recibido por el productor.

Explicó que el consumo interno permanece estable, mientras que las exportaciones permiten aliviar la oferta en el mercado doméstico.

“Hoy estamos mejor que hace un año, aunque todavía seguimos trabajando con márgenes muy ajustados. Hay expectativas de crecimiento, pero también muchas incertidumbres”, concluyó.