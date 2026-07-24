Gratitud del Gobierno comunal a las donaciones del Club de Leones distrital

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La intendente María José Gentile participó de la entrega de una importante donación realizada por el Club de Leones al Hogar Santo Domingo de Guzmán, en una acción que reafirma el compromiso de la institución con el bienestar de la comunidad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

En esta oportunidad, el Club de Leones entregó 50 colchones y 25 cubrecamas destinados al Hogar Santo Domingo de Guzmán, un aporte que permitirá mejorar las condiciones de descanso, el confort y la calidad de vida de los residentes de la institución.

Durante la entrega, la intendente destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones intermedias, subrayando que este tipo de acciones solidarias fortalecen el tejido social y generan un impacto positivo en la vida cotidiana de muchas personas.

Esta nueva colaboración se suma a otras iniciativas impulsadas por el Club de Leones en beneficio de la comunidad. Entre ellas, se destaca la reciente donación de un ecógrafo destinado al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nuevo Alborada, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud local.

Desde el Municipio se expresó un profundo agradecimiento al Club de Leones por su permanente compromiso solidario y por el trabajo sostenido que desarrolla en favor de distintas instituciones de la ciudad.

El acompañamiento y la colaboración de organizaciones como el Club de Leones resultan fundamentales para continuar construyendo una comunidad más inclusiva, solidaria y con mejores oportunidades para todos los vecinos, demostrando que el esfuerzo conjunto es el camino para seguir mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan.