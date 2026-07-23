Miguel Vidal presentó una nueva Carta Abierta al Concejo: cuestiona la falta de respuestas y advierte sobre “la falta de transparencia y la impunidad”

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Miguel Santos Vidal volvió a dirigirse públicamente, este juevs 23 de julio, al Concejo Deliberante mediante una nueva Carta Abierta en la que plantea una fuerte crítica al funcionamiento del cuerpo legislativo y reclama respuestas concretas a una serie de presentaciones realizadas durante el año.

Vidal, vecino de Trenque Lauquen que desde hace años mantiene un activo compromiso con el control ciudadano de las instituciones públicas y el seguimiento de la gestión estatal, sostiene que la participación de los vecinos constituye uno de los pilares fundamentales del sistema republicano.

En ese sentido, recuerda que el artículo 22 de la Constitución Nacional establece que el pueblo gobierna a través de sus representantes, aunque remarca que ello no excluye el deber ciudadano de controlar el accionar de los funcionarios públicos y exigir el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los principios éticos de la función pública.

En la Carta Abierta, titulada “La falta de transparencia y la impunidad. Las dos caras de una misma moneda”, el vecino señala que presentó trece Cartas Abiertas ante el Concejo Deliberante con planteos vinculados a la rendición de cuentas, la transparencia en las contrataciones públicas, el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y diversas propuestas de reformas institucionales.

Según expresa en el documento fechado el 23 de julio de 2026, transcurrieron siete sesiones ordinarias —la mitad del período legislativo— sin que, a su criterio, existieran respuestas de fondo a esos planteos. También sostiene que solicitó la promoción de un juicio político contra el presidente del Concejo Deliberante por presuntas vulneraciones a derechos constitucionales, además de requerir que se evaluaran distintas iniciativas destinadas a fortalecer los mecanismos de control institucional.

Vidal afirma que de las trece Cartas Abiertas, ocho fueron derivadas a la Comisión Administrativa, tres archivadas sin tratamiento y dos no presentan, según indica, ningún tipo de trazabilidad administrativa. Para describir esa situación recurre a referencias literarias de Jorge Luis Borges, al comparar el recorrido de los expedientes con un “laberinto borgeano” y una “Biblioteca de Babel”, donde —afirma— las presentaciones quedan atrapadas en un circuito burocrático sin resolución.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de difusión de los temas incorporados al Orden del Día de las sesiones, situación que —sostiene— limita el acceso de la comunidad a la información pública y debilita la participación ciudadana. En ese contexto, también cuestiona declaraciones públicas de integrantes del Concejo respecto de cuáles son las principales tareas del cuerpo deliberativo y considera que concentrar la actividad en reclamos barriales o cuestiones administrativas implica relegar la función institucional de control sobre el Departamento Ejecutivo.

En uno de los pasajes centrales del documento, Vidal advierte que un Concejo Deliberante que renuncia a ejercer un control efectivo sobre los actos del Ejecutivo “rompe el sistema republicano de frenos y contrapesos”, favoreciendo —según sostiene— “la falta de transparencia y la impunidad, las dos caras de una misma moneda”.

Como cierre de la presentación, el vecino cita al expresidente Arturo Illia como ejemplo de honestidad y respeto por las instituciones, y exhorta a los concejales a ejercer las facultades otorgadas por la ciudadanía con “honestidad republicana”, respondiendo las trece Cartas Abiertas presentadas y evaluando las propuestas de reforma institucional impulsadas desde la participación ciudadana.

Carta Abierta La falta de tranparencia y la impunidad Las dos caras de una misma moneda