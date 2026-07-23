Gustavo Mato y Cabaña La Rubeta conquistaron Palermo con la Gran Campeona Hembra Angus

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En una definición cargada de emoción que cerró la jornada de este jueves en la pista central de la 160° Exposición Rural de Palermo, Gustavo Mato, junto a Cabaña La Rubeta, alcanzó uno de los máximos reconocimientos de la muestra al consagrarse con la Gran Campeona Hembra Angus.

El máximo galardón recayó sobre una vaquillona intermedia, un ejemplar que volvió a confirmar el alto nivel genético del trabajo conjunto entre La Rubeta y Gustavo Mato, dos nombres de referencia dentro de la ganadería argentina.

La elección estuvo a cargo del jurado de clasificación de la raza Angus, quien destacó la sobresaliente calidad de las hembras presentadas en una de las competencias más esperadas de la exposición. Tras una exigente definición entre las campeonas de cada categoría, la vaquillona intermedia se quedó con el máximo premio de la raza.

La consagración representa un nuevo logro para La Rubeta, una de las cabañas más prestigiosas del país, y para Gustavo Mato, habituales protagonistas de las grandes pistas nacionales, consolidando un trabajo de años basado en la selección genética y la producción de animales de excelencia.

La jura de Angus es uno de los momentos centrales de la Exposición Rural de Palermo, ya que reúne a las principales cabañas del país y marca las tendencias genéticas que luego se trasladan a los rodeos comerciales de la Argentina. Obtener una Gran Campeona en Palermo constituye uno de los reconocimientos más importantes que puede alcanzar un criador bovino.

La definición se desarrolló durante el cierre de la tarde de este jueves ante una importante presencia de productores, cabañeros y público, que acompañó con expectativa la elección de los grandes campeones de la raza más numerosa de la ganadería argentina.

Con esta consagración, Gustavo Mato y Cabaña La Rubeta vuelven a escribir una página destacada en la historia de Palermo, reafirmando el protagonismo de la genética Angus argentina en el escenario ganadero más importante del país.