Aapresid Regional Nueve de Julio y Carlos Casares realizará una nueva Jornada UPA con foco en la gestión empresaria del agro

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El presidente de la Regional Aapresid 9 de Julio–Carlos Casares, Ing. Agr. Emanuel Ieno, junto al coordinador del Nodo Centro y miembro de la Regional, Ing. Agr. Santiago Paradela, y la Asistente Técnica Regional (ATR), Ing. Agr. Carolina Fritz, presentaron oficialmente una nueva edición de la Jornada UPA (Un Producto Aapresid), un encuentro abierto a productores, profesionales y a toda la comunidad interesada en conocer los desafíos actuales del sector agropecuario.

Durante la convocatoria, los referentes explicaron que la edición 2026 tendrá un perfil diferente al de años anteriores. Mientras las jornadas anteriores estuvieron orientadas principalmente a cuestiones técnicas de producción, este año el eje estará puesto en la gestión empresaria y en las estrategias que permitieron a las empresas agropecuarias atravesar campañas marcadas por la sequía, los excesos hídricos y los cambios del contexto económico.

“Buscamos mostrar cómo las empresas de la región lograron sostenerse en un escenario complejo y cuáles son las perspectivas que hoy observan para el futuro”, señalaron.

La jornada se realizará el viernes 17 de julio en la Sociedad Rural de 9 de Julio. La acreditación comenzará a las 8.30, mientras que las actividades iniciarán a las 9, con una asistencia estimada de entre 250 y 270 productores, ingenieros agrónomos, técnicos y profesionales.

El programa incluirá un panel agrícola integrado por José Poggi, gerente de Procopat Hermanos; Yari Muratore, de Tomás Hermanos; y Agustín Taheri, de La Bragadense, con la moderación de Juan Martín Lidiani. Posteriormente se desarrollará el panel ganadero, del que participarán Fernando Gil, Aníbal Pornomínguez y Luis Testa, moderado por Armando Meoli.

El cierre de la jornada estará a cargo del economista Carlos Melconian, quien brindará un análisis sobre la actualidad política y económica y su impacto en el sector agropecuario.

Desde la Regional destacaron además que Aapresid continúa promoviendo sistemas de producción basados en la siembra directa, la agricultura por ambientes, el uso eficiente de los recursos y la incorporación de tecnologías que permitan mejorar la sustentabilidad y la rentabilidad de las empresas agropecuarias.

Como en cada edición, la jornada tendrá además un fin solidario. Este año el Hogar de Niños de 9 de Julio será la institución beneficiaria de lo recaudado a través del servicio de desayuno, almuerzo y refrigerios.

Finalmente, los organizadores agradecieron el acompañamiento de las empresas auspiciantes que hicieron posible la realización del encuentro e invitaron a productores, técnicos y público en general a participar de una jornada que combinará actualización técnica, análisis económico y experiencias empresariales aplicadas a la realidad productiva de la región.