Cristian Poggi: “Estamos reorganizando los servicios y planificando el futuro del distrito”

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio avanza en una profunda reorganización de sus áreas con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios y establecer una planificación a largo plazo para el desarrollo del distrito. Así lo expresó su titular, Cristian Poggi, durante una entrevista en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

El funcionario explicó que, tras poco más de dos meses de gestión al frente de la Secretaría, se reestructuró el sistema de barrido y mantenimiento urbano, permitiendo volver a atender sectores que hacía meses no recibían intervenciones. “Se modificó la organización para cubrir lentamente, pero de manera sostenida, todo el distrito”, señaló.

Poggi remarcó que uno de los principales desafíos es consolidar un verdadero trabajo en equipo entre las distintas dependencias municipales. En ese sentido, destacó que hoy áreas como Servicios Públicos, Espacios Verdes y Vialidad Urbana trabajan de manera coordinada para responder con mayor eficacia a las necesidades de los vecinos.

“El vecino paga por un servicio y nuestra obligación es brindarlo de la mejor manera posible”, afirmó, al tiempo que reconoció que aún existen prácticas heredadas que requieren ser modificadas. “Los vicios no son ley. Hay que corregir hábitos y fortalecer la responsabilidad de cada trabajador”, sostuvo.

Respecto del vínculo con los gremios municipales, el secretario aseguró que existe un diálogo permanente y constructivo. Indicó que las mesas de trabajo permiten avanzar tanto en la defensa de los derechos de los trabajadores como en el cumplimiento de las responsabilidades de cada sector. “Tenemos caminos distintos, pero un mismo objetivo: brindar un mejor servicio a la comunidad”, resumió.

En materia de infraestructura rural, Poggi reconoció que el estado del parque vial continúa siendo una de las principales limitaciones. Sin embargo, destacó la recuperación de varias máquinas que ya están trabajando en distintos sectores del partido, como Norumbega, Dudignac, 12 de Octubre, Naón, Morea y Patricios.

Asimismo, confirmó que el Municipio impulsa la elaboración de un Plan Director Vial junto a una universidad, herramienta que permitirá realizar un relevamiento técnico integral de la red de caminos rurales, establecer prioridades y proyectar inversiones futuras.

“La idea es dejar de trabajar únicamente sobre la emergencia y comenzar a planificar a largo plazo. Necesitamos políticas públicas que trasciendan las gestiones y permitan sostener un proyecto de desarrollo para el distrito”, expresó.

El funcionario también planteó la posibilidad de avanzar en acuerdos público-privados y consorcios con entidades rurales para fortalecer el mantenimiento de la red vial, considerando la magnitud del partido de Nueve de Julio y la importancia de garantizar la salida de la producción agropecuaria.

En el ámbito urbano, adelantó que continúan los trabajos de mantenimiento de calles, reparación de cordones y mejoras en distintos barrios, además de proyectos para reforzar el sistema de provisión de agua en sectores que presentan dificultades durante el verano.

Finalmente, Poggi valoró la impronta de gestión de la intendenta María José Gentile y destacó que el objetivo es construir políticas de Estado que perduren en el tiempo.

“Tenemos que pensar no solamente en resolver los problemas de hoy, sino también en dejar herramientas para el futuro. Cuando una planificación funciona, debe continuar más allá de quién gobierne. Ese es el verdadero desafío”, concluyó.