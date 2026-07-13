Día del Trabajador de la Energía Eléctrica: un reconocimiento a quienes garantizan un servicio esencial

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Este lunes 13 de julio se conmemora en todo el país el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, una fecha dedicada a reconocer el compromiso y la labor de quienes desempeñan tareas en uno de los servicios esenciales para la vida cotidiana.

La jornada homenajea a los trabajadores del sector eléctrico, quienes cumplen funciones en la generación, el transporte y la distribución de energía, garantizando el funcionamiento de hogares, comercios, industrias, establecimientos educativos, hospitales y organismos públicos.

Su trabajo se desarrolla durante todo el año y en muchas ocasiones en condiciones climáticas adversas o ante situaciones de emergencia, con el objetivo de restablecer el servicio y asegurar el suministro eléctrico para la comunidad.

La conmemoración también destaca el esfuerzo de técnicos, operarios, ingenieros, personal de mantenimiento y administrativos que forman parte del sistema eléctrico, una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de cada región.

En distintos puntos del país, la fecha suele estar acompañada por actividades institucionales y jornadas especiales organizadas por empresas y sindicatos del sector, en reconocimiento al aporte de quienes hacen posible que la energía llegue diariamente a millones de usuarios.

El Día del Trabajador de la Energía Eléctrica constituye una oportunidad para valorar una tarea que, aunque muchas veces pasa desapercibida, resulta indispensable para el funcionamiento de la vida moderna y para el desarrollo de las comunidades.