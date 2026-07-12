La grandeza de Dudignac: un vecino destaca el potencial de la localidad y reconoce que aún quedan desafíos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Dudignac vuelve a ser protagonista a partir de una mirada que invita a valorar el presente y el futuro de la comunidad.

En esta oportunidad, el vecino Walter Zárate compartió una reflexión en la que resalta las numerosas fortalezas de la localidad, destacando que, si bien existen necesidades y aspectos por mejorar, el pueblo cuenta con un enorme potencial que merece ser reconocido y defendido.

“Quienes vivimos acá sabemos muy bien lo que vale nuestra tierra”, expresa Zárate, quien define a Dudignac como una comunidad “hermosa, pujante, llena de vida y en constante crecimiento”. En su mensaje pone el foco en las oportunidades que ofrece la localidad para vivir, trabajar y desarrollarse sin necesidad de trasladarse permanentemente a otros centros urbanos.

Entre los aspectos que considera fundamentales sobresale el sistema de salud, con la presencia de un hospital propio que brinda atención a los vecinos, junto con la delegación municipal que permite canalizar las gestiones locales.

En materia productiva, destaca la actividad del frigorífico y matadero, emprendimientos que generan movimiento económico y fuentes de trabajo para la comunidad, consolidando a Dudignac como un pueblo con fuerte identidad productiva.

La educación también ocupa un lugar central en su análisis. El Jardín de Infantes, la Escuela Primaria N.º 15 y la Escuela Secundaria que permiten que niños y jóvenes puedan formarse en la propia localidad. A ello suma la conectividad diaria con la ciudad de Nueve de Julio mediante un colectivo y una trafic de lunes a viernes, facilitando el acceso a estudios superiores y distintos trámites.

En cuanto a la infraestructura, Zárate resalta la amplia cobertura de gas natural, el acceso por ruta en buenas condiciones, la importante cantidad de calles asfaltadas, la plaza principal como espacio de encuentro para las familias y la buena conectividad en telefonía móvil e internet.

Otro de los puntos que considera una fortaleza es el desarrollo comercial e institucional del pueblo. Panaderías, carnicerías, despensas, supermercados, estaciones de servicio, cooperativas, el club social y deportivo, la comisaría y la presencia de profesionales locales conforman una red de servicios que contribuye al crecimiento y al bienestar cotidiano de los habitantes.

No obstante, el vecino aclara que esta valoración no implica desconocer las necesidades que aún existen. Como sucede en cualquier comunidad, señala que todavía hay cuestiones por resolver y obras que pueden seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, sostiene que esas demandas no deben opacar el importante desarrollo alcanzado por la localidad ni el compromiso de quienes trabajan diariamente por su progreso.

Finalmente, Zárate invita a quienes no conocen Dudignac a recorrer sus calles y descubrir una comunidad que, según afirma, combina tranquilidad, trabajo, servicios e instituciones sólidas, atributos que alimentan el orgullo de sus habitantes y fortalecen la confianza en el futuro del pueblo.