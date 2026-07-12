Con un desfile institucional, los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio celebraron sus 80 años

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Los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio celebraron este domingo el 80° aniversario de la institución con un multitudinario desfile institucional que reunió a delegaciones de distintos cuarteles de la provincia de Buenos Aires y del distrito, en una jornada cargada de emoción, reconocimiento y acompañamiento de la comunidad.

Las actividades comenzaron durante la mañana con el acto protocolar y posteriormente se desarrolló el desfile sobre la avenida Mitre, frente a la plaza General Belgrano, donde una importante cantidad de vecinos acompañó el paso de las delegaciones y compartió el homenaje a una de las instituciones más representativas de la ciudad.

El encuentro contó con la participación de cuarteles de Bomberos Voluntarios de diferentes localidades bonaerenses, que se sumaron a la celebración de la Central 35, en tanto que el marco musical estuvo a cargo de la Banda “9 de Julio” de los Bomberos Voluntarios de Luján, que acompañó el recorrido con un destacado repertorio.

La celebración permitió poner en valor ocho décadas de historia de una institución que nació el 10 de julio de 1946, impulsada por un grupo de vecinos comprometidos con la necesidad de brindar una respuesta organizada ante las emergencias. Aquella iniciativa, encabezada por el primer presidente Serafín Spina y el primer jefe del Cuerpo Activo, Víctor Clérico, dio origen a una entidad que con el paso de los años se convirtió en un verdadero símbolo de vocación de servicio y solidaridad para toda la comunidad.

Durante estos 80 años, los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio experimentaron un crecimiento sostenido tanto en infraestructura como en capacitación y equipamiento, consolidándose entre los cuarteles de mayor desarrollo de la región. Desde sus primeras instalaciones hasta el actual cuartel de avenida Vedia 341, la institución mantuvo un proceso permanente de modernización para responder a las crecientes demandas de la comunidad.

Actualmente, la Comisión Directiva es presidida por Martín del Castillo y el Cuerpo Activo está bajo la conducción del Comandante Mayor Sergio E. Fernández. La institución cuenta con 45 bomberos activos y una flota de 15 unidades de emergencia que prestan servicio durante las 24 horas.

La celebración del 80° aniversario dejó como imagen una avenida Mitre colmada de vecinos que acompañaron con aplausos el paso de los servidores públicos y de las delegaciones visitantes, en un reconocimiento al trabajo silencioso y permanente que los Bomberos Voluntarios realizan desde hace ocho décadas al servicio de Nueve de Julio.