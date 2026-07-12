Se conmemora el Día Nacional de la Medicina Social en homenaje al Dr. René Favaloro

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Cada 12 de julio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Medicina Social, una fecha instituida por la Ley N.º 25.448 en homenaje al nacimiento del Dr. René Gerónimo Favaloro, ocurrido en 1923 en la ciudad de La Plata. La efeméride reconoce no solo sus aportes revolucionarios a la medicina mundial, sino también su firme convicción de que la salud debe ser un derecho universal y no un privilegio.

Favaloro es considerado una de las personalidades más importantes de la medicina argentina. Su nombre quedó ligado para siempre al desarrollo del bypass aortocoronario, técnica quirúrgica que realizó por primera vez con éxito en 1967, mientras integraba el equipo de la Cleveland Clinic, en Estados Unidos. Desde entonces, el procedimiento permitió salvar millones de vidas en todo el mundo y marcó un antes y un después en la cirugía cardiovascular.

Sin embargo, mucho antes de alcanzar el reconocimiento internacional, Favaloro había construido una profunda vocación social durante sus doce años como médico rural en Jacinto Aráuz, provincia de La Pampa. Allí atendía a los vecinos en todas las etapas de la vida y promovía mejoras para la comunidad, impulsando obras de infraestructura, educación y saneamiento, convencido de que la salud también depende de las condiciones en las que viven las personas.

En 1971 decidió regresar a la Argentina para poner sus conocimientos al servicio del país. Cuatro años más tarde fundó la Fundación Favaloro, institución destinada a la asistencia médica, la investigación científica y la formación de profesionales. Su objetivo era brindar atención de excelencia sin que las dificultades económicas fueran un impedimento para acceder a ella.

Su compromiso con la medicina pública, la ética profesional y la igualdad de oportunidades lo convirtió en un referente moral para varias generaciones. No obstante, las graves dificultades financieras que atravesó la Fundación y la falta de respuestas a sus reiterados pedidos de apoyo derivaron en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país: el 29 de julio del año 2000, René Favaloro falleció, dejando un profundo mensaje sobre los desafíos del sistema sanitario argentino.

La instauración del Día Nacional de la Medicina Social busca mantener vivo ese legado y promover los valores que guiaron toda su trayectoria: el acceso universal a la salud, la atención humanizada, el compromiso con la comunidad y la integración permanente entre ciencia, ética y solidaridad.

A más de dos décadas de su partida, la figura del Dr. René Favaloro continúa siendo un símbolo de excelencia profesional y de profundo compromiso social. Su legado permanece vigente como inspiración para quienes trabajan diariamente por una medicina más humana, inclusiva y al servicio de toda la sociedad.