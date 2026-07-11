Detectan triquinosis en chacinados de una carnicería de Lincoln y clausuran preventivamente el comercio

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La Municipalidad de Lincoln informó este sábado que se detectó la presencia de larvas de Trichinella spiralis en carne de cerdo y productos chacinados provenientes de una reconocida carnicería de la ciudad, situación que motivó el decomiso de la mercadería y la clausura preventiva del comercio ubicado en Avenida Maipú 598.

La intervención comenzó durante la mañana, cuando la Dirección de Bromatología y Zoonosis recibió una muestra de un chacinado sin trazabilidad que, tras ser analizada en el laboratorio municipal, arrojó resultado positivo para triquinosis. A partir de ese hallazgo, inspectores municipales se presentaron en el establecimiento denunciado para interdictar toda la mercadería susceptible de estar contaminada y realizar nuevos análisis.

Horas más tarde, las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia del parásito en las muestras recolectadas, por lo que se dispuso la clausura preventiva del comercio y el decomiso de 46,5 kilos de carne de cerdo, 21,5 kilos de chacinados y 9 kilos de embutidos sin trazabilidad.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud recomendó a la población abstenerse de consumir cualquier producto adquirido en esa carnicería, ubicada en la esquina de Avenida Maipú y Liborio Tiseyra, hasta tanto finalice la investigación sanitaria.

Asimismo, las autoridades solicitaron que quienes hayan consumido productos provenientes de ese comercio y presenten síntomas compatibles con triquinosis —como fiebre, diarrea, vómitos, dolor abdominal, intenso dolor muscular, hinchazón de párpados o decaimiento general— concurran de inmediato al Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle”, donde podrán recibir el tratamiento antiparasitario preventivo correspondiente.

Desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis indicaron que toda la mercadería decomisada será trasladada a un digestor habilitado para su desnaturalización mediante incineración. Además, se dio intervención al SENASA, al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y a la Región Sanitaria III para continuar con las actuaciones correspondientes.

En cuanto a la situación epidemiológica, el Hospital Municipal de Lincoln informó que, hasta el momento, se registró un único paciente con síntomas compatibles con triquinosis. Se trata de un hombre que permanece internado, en estado estable y bajo tratamiento, mientras se aguarda el resultado de la prueba serológica que permitirá confirmar o descartar la enfermedad.

Las autoridades municipales recordaron la importancia de adquirir carnes y chacinados únicamente en comercios habilitados y de verificar que los productos cuenten con la correspondiente trazabilidad, una medida fundamental para prevenir este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos.