Recomendaciones para la prevención de la influenza aviar en aves silvestres

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Las aves silvestres, especialmente las migratorias, cumplen un rol preponderante en la propagación de enfermedades como la influenza aviar altamente patógena (IAAP). Son hospedadoras y reservorios naturales del virus, pudiendo diseminarlo a través de largas distancias por sus rutas migratorias.

A los fines de fortalecer la vigilancia epidemiológica de la IAAP, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recuerda a quienes trabajan con aves silvestres –en parques nacionales, reservas naturales, centros de rescate y ámbitos similares– la importancia de observarlas, registrar cualquier síntoma sospechoso o anomalía en su comportamiento y notificarlo de manera inmediata.

Las personas que desarrollan actividades en contacto con fauna silvestre constituyen una red fundamental de alerta temprana. Su rol en el territorio es irremplazable, ya que detectar a tiempo un evento sanitario puede marcar la diferencia para contener la dispersión del virus y proteger tanto a la fauna como a la producción avícola nacional.

Qué observar y cómo actuar

El primer paso es conocer los signos que pueden indicar la presencia de la IAAP en aves silvestres. Entre los más relevantes se encuentran:

-Mortandad de 3 o más aves, especialmente en grupos;

-Comportamiento anómalo: signos neurológicos como desorientación, dificultad para volar o mantenerse en pie;

-Signos respiratorios;

-Presencia de secreciones nasales u oculares.

Ante cualquiera de estos signos, es fundamental no manipular las aves sin la protección adecuada, registrar su ubicación y la cantidad de ejemplares afectados, y notificar de inmediato al SENASA. Cabe destacar que, en caso de observarse aves heridas, se debe informar a las autoridades de fauna correspondientes.

La bioseguridad empieza en el equipo de trabajo

Un aspecto crítico para quienes trabajan en asentamientos de aves silvestres es que el virus puede ser transportado de manera inadvertida a través de indumentaria, calzado, elementos de protección personal y vehículos que tomaron contacto con sitios frecuentados por estas especies.

Por eso, el SENASA recomienda:

-Limpiar y desinfectar botas y calzado antes de abandonar el área de trabajo;

-Lavar la indumentaria utilizada en campo de forma separada del resto de la ropa;

-Desinfectar los vehículos, en particular las ruedas y superficies que pudieron estar en contacto con materia orgánica;

-No reutilizar elementos de protección (guantes, tapabocas, antiparras) sin haberlos higienizado, o descartarlos correctamente;

-Evitar trasladar materiales, herramientas o equipos de una zona a otra sin un proceso de desinfección previo.

Cómo notificar al SENASA

Ante mortandades de aves silvestres, comportamientos inusuales o cualquier sospecha de enfermedad, el personal puede comunicarse a través de los siguientes canales: en sus oficinas, por WhatsApp al (11) 5700–5704, por correo electrónico a [email protected] o en el Formulario Avisá al Senasa disponible en nuestro sitio web.

La detección temprana es la herramienta más eficaz para proteger la sanidad aviar. Cada notificación, por pequeña que parezca, contribuye a fortalecer la vigilancia en todo el país.