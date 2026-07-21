Confirman un caso de rabia en un gato doméstico en Pilar y refuerzan las medidas de prevención

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) emitió una alerta sanitaria tras la confirmación de un caso positivo de rabia en un gato doméstico del partido de Pilar. La entidad informó que actualmente se encuentra en marcha el proceso de secuenciación del virus para determinar cuál es la variante involucrada y establecer si el contagio tuvo origen en la variante aérea, asociada a murciélagos, o en la variante terrestre.

Los especialistas señalaron que el resultado de esa tipificación estará disponible durante la próxima semana y permitirá conocer con mayor precisión el origen del virus.

Ante esta situación, el CVPBA recordó que la rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluidos los seres humanos, y que puede prevenirse mediante la vacunación de los animales de compañía y la adopción de medidas de cuidado frente a posibles exposiciones.

Vacunación obligatoria para perros y gatos

Desde el organismo remarcaron que la vacunación antirrábica es obligatoria para perros y gatos a partir de los tres meses de edad y debe aplicarse todos los años.

Asimismo, recomendaron mantener el calendario de vacunación al día para reducir el riesgo de transmisión y acudir de inmediato a un veterinario o al área de Zoonosis más cercana si una mascota tuvo contacto con un murciélago o con un animal que presente un comportamiento inusual.

Qué hacer ante una mordedura o un rasguño

En relación con la salud humana, el Colegio de Veterinarios indicó que cualquier persona que haya sufrido una mordedura o un rasguño de un animal con sospecha de rabia debe recibir atención médica de manera inmediata.

Como primera medida, se aconseja lavar intensamente la herida durante al menos 15 minutos utilizando abundante agua y jabón o agua con detergente, evitando mezclar ambos productos. El enjuague debe realizarse con agua corriente para eliminar completamente los restos del producto utilizado.

Posteriormente, se recomienda desinfectar la lesión con alcohol al 70%, alcohol yodado o una solución de iodopovidona. También se debe secar la piel que rodea la herida con una gasa estéril y cubrirla. Los especialistas advierten que no debe utilizarse alcohol puro al 96%, cepillos ni otros desinfectantes que puedan irritar la zona afectada.

Si la lesión requiere tratamiento médico, la persona debe concurrir al centro de salud u hospital más cercano llevando, de ser posible, el Documento Nacional de Identidad, la libreta sanitaria o el certificado de vacunación antitetánica y la credencial de la obra social.

Además, se recomienda acudir lo antes posible a un centro de atención antirrábica para que los profesionales evalúen la necesidad de iniciar un tratamiento preventivo. En caso de ser posible, es importante aportar los datos del propietario del animal involucrado para facilitar el seguimiento epidemiológico.

Las autoridades insistieron en que la vacunación anual de las mascotas y la consulta médica inmediata ante cualquier exposición constituyen las herramientas más eficaces para prevenir una enfermedad que, una vez que desarrolla síntomas, resulta prácticamente mortal.