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Marketing digital: una propuesta de formación para emprendedores

El curso comienza el jueves 6 de agosto y se dictará todos los jueves de 14 a 15.30 horas en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano y tendrá una duración cuatrimestral, desarrollándose entre los meses de agosto y noviembre.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, informa que se encuentra abierta la inscripción al curso Marketing Digital, una propuesta de capacitación destinada a brindar herramientas prácticas para fortalecer la comunicación, promoción y comercialización de emprendimientos.

El curso comienza el jueves 6 de agosto y estará a cargo de la profesora Gisella Ballester. La capacitación se dictará todos los jueves de 14 a 15.30 horas en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano y tendrá una duración cuatrimestral, desarrollándose entre los meses de agosto y noviembre.

La capacitación está dirigida a emprendedores que participaron del curso “Aprendiendo a Emprender”, así como también a todas aquellas personas interesadas en continuar profesionalizando sus proyectos.

A lo largo de los encuentros se trabajará sobre estrategias de marketing, comunicación, redes sociales, identidad de marca, ventas y herramientas digitales, con contenidos adaptados a las necesidades de cada emprendimiento.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse completando el siguiente formulario:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc52x-wyGmdEx_OE-3V1qVxkKlo4wLMa-lCFluQ5UTjRuh-nA/viewform

Se invita a todos los interesados a sumarse a esta propuesta de formación, orientada a potenciar el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos locales.

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