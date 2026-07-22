Nueve de Julio contará con un Hospital de Día de Salud Mental: las gestiones iniciadas con la Provincia comienzan a dar sus frutos

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La reunión que la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, mantuvo el 15 de julio en La Plata con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, comenzó a mostrar sus primeros resultados. A los temas que integraron la agenda oficial del encuentro —como el avance de las obras en el Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmán y la implementación de la historia clínica digital en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)— se suma ahora una importante iniciativa para el distrito: la creación de un Hospital de Día de Salud Mental.

Según pudo saber Cadena Nueve, el nuevo dispositivo funcionará en el edificio donde antiguamente operaba la CAPS de Diamantina, inmueble que será reacondicionado íntegramente con financiamiento del Municipio. Para ello ya se trabaja en el presupuesto y en las adecuaciones edilicias necesarias.

El futuro Hospital de Día estará orientado a la atención integral de personas con padecimientos de salud mental, ofreciendo un abordaje interdisciplinario que incluirá atención psicológica, psiquiátrica, talleres terapéuticos y actividades de acompañamiento, con el objetivo de fortalecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, el Municipio avanza en la conformación del equipo profesional que estará al frente del servicio, priorizando recursos humanos locales y gestionando, junto al Ministerio de Salud bonaerense, convenios que permitan ampliar las prestaciones y el desarrollo de talleres específicos.

Si bien aún no fue anunciado oficialmente ni existe una fecha confirmada para su puesta en funcionamiento, las estimaciones iniciales apuntan a que el proyecto pueda concretarse una vez finalizadas las obras de adecuación del edificio.

De esta manera, una de las gestiones iniciadas durante el encuentro entre Gentile y Kreplak comienza a traducirse en un proyecto concreto que permitirá a Nueve de Julio incorporar un servicio de gran importancia para la atención de la salud mental, una demanda creciente en la comunidad y una de las políticas sanitarias impulsadas por la Provincia de Buenos Aires.