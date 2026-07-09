María José Gentile: “Hoy nos encuentra nuevamente 100% en ruta”, al trazar el rumbo de la gestión ‘que está bien definido’

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Tras participar del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, reflexionó sobre el mensaje del obispo Ariel Torrado Mosconi, reivindicó el valor del servicio público y afirmó que el municipio atraviesa una nueva etapa de gestión, con objetivos claros y la mirada puesta en concretar las transformaciones proyectadas para el distrito. Lo hizo en Cadena Nueve.

“Este 9 de Julio nos encuentra con un mensaje del Obispo sumamente terrenal”, expresó la jefa comunal, al destacar que la independencia “no quedó en un momento de la historia”, sino que “se construye y se sostiene todos los días”.

En ese sentido, remarcó el reconocimiento realizado durante la homilía a quienes trabajan diariamente para sostener la comunidad. “Fue un reconocimiento al sector de la salud, al educativo, al estatal, a los empleados municipales, a quienes brindan servicios, a los bomberos y a todos los que cuidan de los demás. Entre todos hacemos y defendemos esta querida independencia que nos dejaron nuestros próceres”, señaló.

Gentile coincidió con el llamado del Obispo a fortalecer la vocación de servicio, especialmente entre quienes ejercen responsabilidades públicas. “Los que tenemos una función pública debemos dejar una huella que vaya más allá de la infraestructura. Lo importante es qué dejamos para que nuestra comunidad sea mejor en las relaciones humanas, en el trabajo cotidiano y en la convivencia”, sostuvo.

La mandataria también hizo referencia a la campaña municipal “El enojo pasa, las palabras quedan”, una iniciativa que busca promover el respeto en los distintos ámbitos de la vida social.

“Todos tenemos que repensar nuestras actitudes. A veces nos dejamos llevar por las emociones y vale la pena detenerse unos segundos antes de reaccionar. Tenemos que pensar qué le pasa al otro y cómo nuestras palabras pueden modificar su vida”, reflexionó. Incluso recordó una frase que, según contó, suele repetir su hija: “No hagas lo que no te gusta que te hagan”.

En otro tramo de la entrevista, Gentile explicó el sentido de la reciente reunión ampliada de gabinete, en la que se realizó un balance de los primeros años de gestión y se definieron los ejes para la etapa que viene.

“Hicimos un recuento de todo lo que atravesamos, de los aprendizajes y de las dificultades que tuvimos que enfrentar. Hoy nos encuentra nuevamente 100% en ruta, con un horizonte claro y con los objetivos bien planteados. Eso es lo que quisimos compartir con todos los funcionarios: este es el camino que queremos recorrer”, afirmó.

La intendenta explicó que la frase “Estamos en camino”, presentada durante ese encuentro, no responde a una consigna electoral sino a una definición de gestión.

“Es el camino de dar las respuestas que la comunidad necesita y empezar a concretar la transformación que nos propusimos cuando asumimos el 10 de diciembre de 2023. Atravesamos momentos muy difíciles que nos obligaron a atender prioridades y urgencias, pero hoy estamos nuevamente planificando y mirando con firmeza hacia el horizonte”, aseguró.

Consultada sobre un eventual proyecto político hacia 2027, Gentile evitó hablar de candidaturas y afirmó que su prioridad continúa siendo la administración municipal.

“No es algo que me desvele hoy. Mi energía está puesta en que la gestión siga caminando y en cumplir los objetivos que nos propusimos. Habrá tiempo más adelante para pensar en cuestiones electorales; hoy lo importante es seguir transformando la ciudad”, concluyó.