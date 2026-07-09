Partido Mundial: un triunfo que hizo llorar a un país

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hay victorias que se cuentan en estadísticas. Otras, en cambio, se cuentan en lágrimas.

El reciente triunfo conquistado por la Selección Argentina fue mucho más que una victoria festejada por un grupo de futbolistas y un pueblo.

Fue un acontecimiento social, cultural y emocional que atravesó generaciones, ideologías, clases sociales y geografías.

Durante estos días desaparecieron las diferencias y apareció algo que muchas veces parecía perdido: el sentido de pertenencia.

Millones de personas salieron a las calles no solo para festejar un resultado deportivo, sino para celebrar la posibilidad de creer otra vez.

La Selección transmitió – y transmite – valores que excedieron al fútbol.

La resiliencia: Después de un comienzo adverso, el equipo eligió levantarse en lugar de buscar excusas. Enseñó que un tropiezo no define el destino cuando existe convicción.

El trabajo colectivo: Las grandes figuras brillaron porque entendieron que nadie gana solo. Cada jugador aceptó un rol y puso el talento al servicio del equipo. Ese mensaje es aplicable a cualquier comunidad: cuando el “nosotros” pesa más que el “yo”, los resultados se multiplican.

La humildad: Aun habiendo ganado, los protagonistas hablaron de esfuerzo, sacrificio y gratitud. El éxito dejó de ser una meta individual para convertirse en una construcción compartida.

La perseverancia: Detrás de cada partido hubo años de entrenamiento, derrotas, críticas y aprendizajes. El triunfo fue la consecuencia de no abandonar el camino cuando parecía más fácil rendirse.

La esperanza: Quizás el valor más importante. Porque un país acostumbrado a convivir con dificultades encontró, aunque fuera por un instante, una razón para abrazarse, emocionarse y volver a creer que los sueños pueden cumplirse.

La fe: Para muchos de los protagonistas, el camino hacia la gloria también estuvo acompañado por una profunda dimensión espiritual. Más allá de las distintas creencias de cada persona, varios jugadores expresaron públicamente su confianza en Dios y su gratitud por lo vivido. Lionel Messi, antes del inicio de cada partido, suele persignarse y, tras convertir un gol, levanta la mirada al cielo en un gesto de agradecimiento. Lautaro Martínez lleva en su media la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, como símbolo de protección y compañía en cada desafío. Enzo Fernández manifestó en distintas oportunidades que confiaba en Dios y que su fe le daba fortaleza para afrontar los momentos más difíciles. Esos gestos, sencillos y sinceros – los que se viralizaron-, recuerdan que el esfuerzo humano puede convivir con la humildad de reconocer que no todo depende de uno mismo.

La fe no reemplaza al trabajo ni al sacrificio; los fortalece. Quien cree comprende que los talentos son un don que debe cultivarse con responsabilidad y ponerse al servicio de los demás. El agradecimiento al Señor y a la Virgen no fue una expresión de superioridad, sino de humildad: reconocer que, aun alcanzando la cima, siempre hay motivos para dar gracias.

En una sociedad que muchas veces parece dominada por la incertidumbre, estos testimonios invitan a recuperar la esperanza, la gratitud y la confianza en que, cuando el esfuerzo, la unidad y la fe caminan juntos, los sueños más grandes pueden convertirse en realidad.

Ese es el verdadero legado del Mundial.

La pregunta es qué hacemos con esa energía cuando termina la fiesta.

¿Podemos trasladar esa unión a nuestras escuelas? ¿A los barrios? ¿A los lugares de trabajo? ¿A la política? ¿A la convivencia cotidiana?

Imaginar una sociedad distinta no significa negar los problemas. Significa decidir que los problemas no tendrán la última palabra.

Así como once jugadores demostraron que el compromiso cotidiano puede cambiar la historia deportiva de un país, millones de ciudadanos podrían cambiar la historia social si cada uno asumiera la responsabilidad de aportar desde su lugar.

El cambio positivo no nace de los grandes discursos.

Comienza con pequeños gestos repetidos todos los días: respetar al otro, cumplir la palabra, valorar el esfuerzo, educar con el ejemplo, cuidar lo público y tender la mano cuando alguien la necesita.

El Mundial nos recordó algo que nunca debimos olvidar: los argentinos somos capaces de hacer cosas extraordinarias cuando dejamos de lado las diferencias y perseguimos un objetivo común.

La esperanza no es esperar que todo salga bien.

La esperanza es trabajar para que las cosas puedan mejorar.

Y quizás esa sea la mayor enseñanza que dejó este partido y el anterior: que los milagros deportivos emocionan, pero los milagros sociales se construyen entre todos.

Si logramos trasladar al lugar donde vivimos – al país – una parte de la pasión, la solidaridad, el compromiso y la confianza que vivimos durante cada partido de la Selección, entonces el trofeo más importante todavía estará por levantarse: el de una sociedad -Argentina en su conjunto – que vuelva a creer en sí misma.

Feliz Día de la Independencia. Que Dios bendiga a nuestra querida Argentina, que la Virgen de Luján la proteja siempre y que nunca perdamos la esperanza de construir, entre todos, el país que soñaron nuestros próceres y que merecen las generaciones que vienen.

Este 9 de Julio convoca a pensar que hay acontecimientos que marcan y eso muestra la historia y que otros, en la celebración del Día de la Independencia pueden movilizar a cambiar la historia diaria de dificultades desde el corazón de un pueblo.