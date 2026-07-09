Comidas típicas de 1816: los sabores que mantienen viva la tradición del Día de la Independencia

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En cada celebración del Día de la Independencia, la gastronomía ocupa un lugar central en los hogares argentinos. Muchos de los platos que hoy son protagonistas de los encuentros familiares tienen sus raíces en la época de la declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, cuando las costumbres culinarias reflejaban la influencia de los pueblos originarios y de las corrientes inmigratorias que llegaron al país.

Desde la Revolución de Mayo de 1810, el proceso hacia la emancipación fue acompañado por una identidad cultural que también se expresó en la cocina. Si bien con el paso de los años se incorporaron recetas traídas por inmigrantes españoles, italianos y británicos, preparaciones como el locro, las empanadas, la carbonada criolla, la mazamorra y el asado lograron mantenerse como verdaderos símbolos de la tradición nacional.

Los platos que marcaron una época

Locro

Considerado el plato patrio por excelencia, el locro es un guiso abundante y de cocción lenta elaborado con maíz blanco, zapallo, porotos y distintos cortes de carne vacuna o de cerdo. En muchas regiones también se incorporan chorizo y panceta.

La preparación suele completarse con una salsa conocida como grasita colorada, elaborada con cebolla, pimentón y ají molido, que aporta sabor y un toque picante.

Empanadas

Las empanadas son otro clásico infaltable de las celebraciones patrias. Su característica forma de media luna y la variedad de rellenos las convierten en uno de los platos más populares del país.

Pueden cocinarse al horno o fritas, y las versiones más tradicionales incluyen carne cortada a cuchillo, jamón y queso, aunque también existen variantes con verduras, maíz, pollo o atún.

Carbonada criolla

La carbonada criolla fue uno de los guisos más consumidos durante el siglo XIX. Se caracteriza por combinar carne vacuna con papas, batatas, choclo, duraznos y peras, logrando un equilibrio entre sabores dulces y salados.

Tradicionalmente se cocina dentro de una calabaza, lo que aporta un sabor distintivo y una presentación típica de las fiestas patrias.

Mazamorra

De origen indígena, la mazamorra es uno de los postres más antiguos del país. Se prepara con maíz blanco cocido, agua, azúcar y vainilla, aunque muchas recetas reemplazan el agua por leche para obtener una textura más cremosa.

En algunos hogares también se aromatiza con canela, una costumbre que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Asado

El asado representa una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de Argentina. Preparado lentamente sobre brasas o leña, incluye distintos cortes de carne vacuna y de cerdo, además de chorizos, morcillas y otros embutidos.

Habitualmente se acompaña con pan, ensaladas y vino tinto, convirtiéndose en el centro de las reuniones familiares y de los festejos nacionales.

Un legado que perdura

Más de dos siglos después de la Declaración de la Independencia, estas preparaciones continúan siendo protagonistas de las celebraciones del 9 de Julio y de otras fechas patrias. Más que simples recetas, representan una parte de la historia, la identidad y las tradiciones que unen a generaciones de argentinos alrededor de la mesa.

Cada invierno, el aroma del locro, las empanadas recién horneadas, la carbonada, la mazamorra y el asado vuelven a recordar que la gastronomía también forma parte del patrimonio cultural del país y constituye una de las formas más auténticas de celebrar la independencia argentina.