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Aguas Bonaerenses normaliza el servicio de agua en French, Carlos Casares y Pehuajó tras finalizar una reparación clave

La empresa informó que concluyeron los trabajos sobre el acueducto que abastece a las tres localidades al tiempo que el suministro se restablece de manera paulatina y solicitan un uso responsable del agua hasta la completa recuperación del sistema.

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Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) hizo saber a través de Cadena Nueve que finalizaron los trabajos de reparación sobre la cañería de impulsión de 500 milímetros de diámetro ubicada en el sector de las perforaciones que abastecen de agua al acueducto 9 de Julio–Carlos Casares.

Según precisó la empresa, una vez concluida la intervención, las perforaciones que habían sido detenidas para permitir las tareas fueron puestas nuevamente en funcionamiento. Asimismo, el acueducto ya fue presurizado y la Planta Potabilizadora de Agua de French se encuentra en proceso de normalización.

Desde ABSA indicaron que, debido a las características del sistema, la recuperación del servicio será paulatina en las localidades de French, Carlos Casares y Pehuajó, hasta alcanzar los niveles habituales de abastecimiento.

Mientras se completa la normalización, la prestataria solicitó a los usuarios destinar el agua de red únicamente al consumo y la higiene personal, evitando actividades no esenciales que impliquen un mayor consumo.

Por último, la empresa recordó que, ante inconvenientes o consultas relacionadas con el servicio, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.

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