La Provincia acordó con los gremios docentes y estatales un aumento salarial del 7% en dos tramos

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la mayoría de los gremios docentes y de trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, que establece un incremento salarial del 7% escalonado: un 5% a partir de julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.

Desde la administración bonaerense destacaron que el entendimiento fue posible tras la aceptación de la propuesta por parte de la mayoría de las organizaciones sindicales.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, señaló que “estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, y remarcó que la gestión del gobernador Axel Kicillof realiza “un enorme esfuerzo en materia salarial” para reconocer la labor de quienes garantizan servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, sostuvo que el acuerdo “tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral”, al considerar que no solo contempla la actualización salarial, sino también avances en materia de derechos y condiciones laborales para docentes y trabajadores estatales.

En el caso del sector docente, el acuerdo incorpora una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso laboral. La medida busca fortalecer las herramientas de prevención y el abordaje de situaciones complejas mediante una Mesa Ad Hoc dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad.

Además, se pondrá en marcha la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, que incluirá materiales gráficos, audiovisuales y acciones de concientización, capacitación y prevención, junto con la promoción de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

Para los trabajadores alcanzados por la Ley 10.430, el convenio también prevé el pase a planta permanente del personal incorporado entre 2024 y 2025, modificaciones en los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas destinadas a continuar el tratamiento de los convenios colectivos, la carrera administrativa y otros aspectos laborales.