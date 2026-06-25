María José Gentile: “Esta feria está pensada por y para los jóvenes”

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La intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó la apertura de una nueva edición de la Feria de Educación y Empleo desarrollada en el Polo Educativo San Cayetano, donde cientos de estudiantes secundarios participaron de una jornada especialmente diseñada para acercarlos a las oportunidades de formación y trabajo disponibles en la ciudad y la región.

Fue en el marco de la novena edición de la Feria de Educación y Empleo, una propuesta impulsada a través de la subsecretaría de Producción, la Oficina de Empleo y la dirección de Educación, destinada a acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos académicos y laborales.

La actividad se llevó adelante en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Cámara de Comercio e Industria y la Casa del Centenario de esta entidad, convocando a estudiantes de distintos establecimientos educativos del distrito que participaron de una amplia agenda de exposiciones, capacitaciones y espacios de intercambio.

La iniciativa tuvo como objetivo generar un vínculo directo entre los jóvenes, las instituciones educativas y el sector productivo, brindando herramientas concretas para la toma de decisiones sobre estudios superiores, formación profesional e inserción laboral.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron recorrer stands informativos, dialogar con representantes de universidades, institutos y centros de formación, además de conocer experiencias y oportunidades ofrecidas por empresas, industrias, organismos públicos y consultoras de recursos humanos.

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones y charlas sobre orientación vocacional, elaboración de currículum vitae, entrevistas laborales, educación financiera, comunicación, tecnología, inteligencia artificial y búsqueda de empleo, entre otras temáticas especialmente pensadas para quienes se encuentran próximos a finalizar sus estudios secundarios.

Gentile: “El objetivo es brindarles herramientas para decidir su futuro”

El acto de apertura fue encabezado por la intendente municipal María José Gentile, quien destacó el trabajo articulado de las áreas organizadoras para concretar una propuesta diseñada especialmente para acompañar a los jóvenes en una etapa trascendental de sus vidas.

“Es una jornada que siempre desde el municipio esperamos y preparamos con muchas ganas, pensada solamente para ustedes”, expresó la jefa comunal ante los estudiantes presentes.

Gentile agradeció el esfuerzo realizado por la Oficina de Empleo, la subsecretaría de Producción y la dirección de Educación, así como el acompañamiento de la comunidad educativa, inspectoras, directivos y docentes que hicieron posible la participación de los alumnos.

Además, reconoció especialmente la colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio, que cedió espacios para el desarrollo de distintas actividades en el marco de la celebración de su centenario.

Durante su mensaje, la mandataria resaltó la participación de instituciones educativas, empresas, industrias, comercios, oficinas de recursos humanos y emprendedores locales que forman parte de la feria.

“El objetivo de esta feria es brindarles herramientas para que puedan pensar y decidir qué quieren hacer de acá en adelante”, señaló, alentando a los jóvenes a aprovechar cada charla, realizar consultas y dialogar con los expositores.

Asimismo, los invitó a despejar dudas e interiorizarse sobre las distintas alternativas académicas y laborales disponibles.

“No se queden con preguntas. Todas las dudas son importantes. Todos empezamos alguna vez y todos tuvimos las mismas incertidumbres que ustedes tienen hoy”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que la Feria de Educación y Empleo constituye una herramienta concreta para acompañar a los estudiantes en la construcción de sus proyectos personales y profesionales, acercándoles información, experiencias y oportunidades para afrontar con mayores certezas las decisiones vinculadas a su futuro.

Proyecto Habitando Aulas

La Feria de Educación y Empleo forma parte del Proyecto Habitando Aulas, iniciativa acompañada por la Jefatura Distrital, inspectores y equipos directivos de los establecimientos educativos.

Entre sus principales objetivos se destacan brindar herramientas para la búsqueda de empleo y la inserción laboral, generar espacios de reflexión para el descubrimiento de intereses y vocaciones al finalizar la escuela secundaria e integrar a jóvenes de todas las instituciones educativas del distrito.

Empresas e instituciones participantes

Entre las empresas y organizaciones que participaron de esta edición se encontraron Nutralmix, Tomás Hnos., Unus, Grupo Guazzaroni Greco, Villa Hnos., Mecano Ganadero, Cattaini Neumáticos, Yomel, Ceres, Ñire Maquinarias, Ghergo, Clarión, Innovate, Neumáticos Centro, EG y Estancia Las Chicas de Mulcahy, que presentó su innovador sistema de tambo robotizado.

También estuvieron presentes la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, AS Consultora, la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio, Luga RRHH, Karen Ares RRHH junto a Cattaini Neumáticos, la Delegación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el Centro Universitario Nuevejuliense (CUN).

En cuanto a la oferta académica, participaron los Centros de Formación Profesional N° 401 y N° 402, el Instituto Superior de Formación Docente N° 4, la Universidad Popular, UBA XXI, Universidad Siglo XXI, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), ISETA, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Centro Universitario Chivilcoy, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Aeroclub Nueve de Julio.

Emprendedores locales

La feria también contó con un espacio destinado a emprendedores locales, donde participaron Elena Divito, Laura Bruzzo, Anahí Bianchi, Rocío Vilas, Belén Manoilov y Ximena Tevez, quienes compartieron sus experiencias y proyectos con los estudiantes.

Con una importante convocatoria de jóvenes de todo el distrito, la novena edición de la Feria de Educación y Empleo volvió a consolidarse como un espacio de referencia para acercar oportunidades de formación, capacitación y empleo, fortaleciendo el vínculo entre educación, producción y desarrollo local.