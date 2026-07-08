El Gobierno Municipal fortaleció su presencia en La Niña con una jornada integral

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Durante la mañana de este miércoles, el programa Municipio Cercano llegó a la localidad de La Niña con una nueva jornada destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos, fortaleciendo el vínculo entre el Gobierno Municipal y la comunidad.

La actividad se desarrolló en la Delegación Municipal y reunió a distintas áreas de la administración local, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites, responder consultas y promover acciones orientadas al bienestar de la población.

En el ámbito educativo, el área de Educación Vial brindó charlas destinadas a estudiantes de los niveles primario y secundario, promoviendo la concientización sobre las normas de tránsito y la adopción de hábitos seguros en la vía pública.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió consultas y reclamos vinculados con las relaciones de consumo, mientras que la Dirección de Gestión Ambiental llevó adelante encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente.

Asimismo, personal de las áreas de Actividades Económicas y Producción recorrió comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial. También se realizaron visitas a instituciones locales con el propósito de fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar documentación.

La jornada incluyó además una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, contribuyendo al cuidado de la salud animal. En paralelo, el área de Licencias de Conducir ofreció turnos para renovaciones y capacitaciones destinadas a quienes tramitan su primera licencia.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar los servicios públicos a las localidades del partido, promoviendo un contacto directo con los vecinos y facilitando el acceso a las distintas áreas de gestión.