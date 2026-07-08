Franco Flexas recorre la región con un mensaje claro: “Quiero gobernar la provincia de Buenos Aires”

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El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, puso en marcha una gira por distintos municipios del noroeste bonaerense con un mensaje que ya no deja lugar a dudas: quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Durante una entrevista con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el dirigente radical explicó que comenzó a recorrer la región convencido de que “la provincia necesita un proyecto distinto”, construido a partir del diálogo cara a cara con dirigentes y vecinos.

“Tenemos que preparar un buen proyecto para la provincia de Buenos Aires y eso necesita contacto directo con la gente. Hace muchos años que el radicalismo no tiene una propuesta provincial diferenciada y hay que empezar a construirla”, expresó.

Flexas aseguró que su decisión nace de la misma motivación que lo llevó a involucrarse en política. “Me siguen doliendo las injusticias. Cuando uno está al frente de un municipio entiende que hay problemas que no se pueden resolver solamente desde una intendencia, sino que requieren decisiones provinciales y nacionales”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que su prioridad será elaborar una propuesta enfocada en el desarrollo del interior bonaerense. Entre sus ideas mencionó la necesidad de impulsar polos industriales por regiones, fortalecer el federalismo dentro de la provincia y generar igualdad de oportunidades para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos.

“Voy a hablar de la provincia”

Consultado sobre el clima de confrontación política, Flexas marcó diferencias con el discurso predominante y aseguró que su campaña estará centrada en las propuestas.

“Voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. No voy a dedicarme a destruir a otros dirigentes. Sí voy a señalar lo que considero que está mal, pero desde las ideas y no desde los agravios”, remarcó.

También expresó su preocupación por el nivel de violencia que observa en el debate público y advirtió que ese clima termina trasladándose a toda la sociedad. “Hay que bajar los decibeles, recuperar el respeto institucional y discutir proyectos, no personas”, sostuvo.

Recorrida por el interior

Como parte de esa construcción política, el jefe comunal confirmó que continuará visitando municipios del interior bonaerense. En los próximos días tiene previsto recorrer General Villegas y Bragado, además de otras localidades de distintas secciones electorales.

“Estoy recorriendo bastante porque quiero escuchar a los vecinos y a los dirigentes. Creo que hay muchos intendentes, incluso de distintos espacios políticos, que acompañarían un proyecto serio para la provincia”, afirmó.

La situación económica y los Juegos Bonaerenses

Durante la entrevista también analizó la realidad financiera de la provincia y planteó la necesidad de revisar la organización de los Juegos Bonaerenses debido a los elevados costos que afrontan los municipios.

Según explicó, General Viamonte debería destinar alrededor de 120 millones de pesos para que una delegación de unos 150 participantes viaje a las finales en Mar del Plata.

“Hoy la provincia no tiene recursos y los municipios tampoco. Hay que adaptarse a la situación económica y pensar alternativas, como realizar finales regionales”, señaló.

Con esta recorrida, Flexas se convirtió en el primer dirigente radicales en expresar públicamente su intención de disputar la Gobernación bonaerense, iniciando una etapa de instalación política con eje en el interior de la provincia y en la construcción de un proyecto de alcance provincial.