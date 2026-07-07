Argentina remontó ante Egipto, ganó 3 a 2 y sigue en carrera

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La Selección Argentina protagonizó una remontada memorable y derrotó 3 a 2 a Egipto, asegurando su clasificación a la siguiente ronda de la competencia en un partido que mantuvo la emoción hasta el pitazo final.

El conjunto argentino comenzó en desventaja tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, que pusieron a Egipto 2 a 0 y complicaron el panorama para la Albiceleste.

Lejos de bajar los brazos, el equipo mostró carácter y encontró el descuento a través de Cristian Romero. Minutos más tarde, Lionel Messi apareció con toda su categoría para marcar el empate y devolverle la esperanza a la Selección.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia una definición en tiempo suplementario, Enzo Fernández apareció en el momento justo para convertir el 3 a 2 definitivo y desatar el festejo de los hinchas argentinos.

Con este triunfo, Argentina continúa en carrera y se instala entre los mejores equipos del certamen, manteniendo intacto el sueño de seguir avanzando en la competencia gracias a una remontada que quedará entre las más recordadas del torneo.