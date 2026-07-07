Concejales participaron de una capacitación en el marco de la Ley Micaela y la Ordenanza “Bárbara Zabala”

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En la mañana de este martes, en el Salón de las Américas del Palacio Municipal, se realizó una jornada de capacitación destinada a concejales, en el marco de la implementación de la Ley Micaela y de la Ordenanza Municipal “Bárbara Zabala”, normativa local que promueve el abordaje integral de las temáticas vinculadas a la perspectiva de género y la diversidad.

La actividad estuvo a cargo de integrantes de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, quienes desarrollaron contenidos orientados a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito legislativo y en la gestión pública.

La propuesta forma parte de la aplicación de la Ley Nacional N.º 27.499, conocida como “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. En el ámbito local, este trabajo se complementa con la Ordenanza “Bárbara Zabala”, reafirmando el compromiso del municipio con la construcción de políticas públicas más inclusivas e igualitarias.

Durante la jornada se destacó la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todas las decisiones que se adoptan desde el Estado municipal, promoviendo una mirada integral que contribuya a reducir las desigualdades entre los géneros y a responder a las demandas de una sociedad que reclama instituciones cada vez más justas y equitativas.

Asimismo, se remarcó que la Ley Micaela tiene como objetivo impulsar un cambio cultural mediante la sensibilización y capacitación de quienes desempeñan funciones públicas, favoreciendo la eliminación de prejuicios, estereotipos y roles de género que reproducen desigualdades y relaciones de poder, fortaleciendo así la prevención de las violencias por motivos de género y la construcción de un Estado con mayor perspectiva de derechos.