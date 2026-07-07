UBA XXI abrió la inscripción para el segundo cuatrimestre y convoca a estudiantes del distrito

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La Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio anunció la apertura de la inscripción para el segundo cuatrimestre del programa UBA XXI, una iniciativa que permite cursar y aprobar materias del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires.

En el marco del inicio de un nuevo período académico, se llevó adelante una reunión de planificación entre el equipo docente y el personal administrativo que coordina el funcionamiento del programa en la ciudad. Durante el encuentro se definieron aspectos organizativos vinculados con la impresión de exámenes, la coordinación académica y las estrategias de acompañamiento a los estudiantes.

Actualmente, la sede de Nueve de Julio ofrece las materias Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Química, Matemática y Sociología, permitiendo que quienes desean iniciar una carrera universitaria puedan adelantar parte de su formación desde el ámbito local.

Los docentes destacaron que la propuesta no está destinada únicamente a futuros alumnos de la Universidad de Buenos Aires, sino también a estudiantes que proyectan continuar sus estudios en otras instituciones de educación superior. En ese sentido, señalaron que asignaturas como Química constituyen una valiosa preparación para los cursos de ingreso de distintas universidades.

Asimismo, recordaron que pueden inscribirse alumnos que estén cursando quinto o sexto año del nivel secundario, quienes tienen la posibilidad de aprobar materias universitarias antes de finalizar sus estudios, facilitando así la transición hacia la educación superior.

Durante la reunión también se puso en valor la importancia del acompañamiento presencial. Según coincidieron los docentes, el seguimiento semanal, la organización de los tiempos de estudio y el apoyo permanente contribuyen a mejorar el rendimiento de los estudiantes tanto en los exámenes parciales como en los finales.

En cuanto al cronograma, la preinscripción y rematriculación permanecerán habilitadas hasta el 13 de julio para quienes ingresan por primera vez al programa o necesitan recuperar su usuario. Por su parte, la inscripción a materias se desarrollará entre el 7 y el 26 de julio.

Los interesados pueden consultar la oferta académica, los requisitos y el calendario en los sitios oficiales de UBA XXI y del CBC, o comunicarse con la Dirección de Educación a los teléfonos 610082 o 610000 (interno 251), correspondientes a las oficinas del Polo Socio Productivo “San Cayetano”, donde se brinda asesoramiento personalizado.

Desde la Dirección de Educación destacaron que UBA XXI representa una herramienta fundamental para los jóvenes de Nueve de Julio y las localidades del distrito, ya que facilita el acceso a la educación universitaria, fortalece la preparación académica y mejora las posibilidades de permanencia y éxito en los estudios superiores.